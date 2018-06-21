FİNANS

FuzulEv'de hedef sürdürülebilir büyüme

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Akbal: - "FuzulEv olarak bugüne kadar binlerce insanın ev hayalini gerçeğe dönüştürdük. Verdiğimiz hizmet ve gerçekleştirdiğimiz satışlar ile gayrimenkul sektörüne de katkı sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Fuzul Grup bünyesinde faaliyetini sürdüren FuzulEv, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda Türkiye’nin her bölgesinde şubeleşme çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çeyrek asırlık tecrübesi ile gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren FuzulEv, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle çalışmalarına devam ediyor.

"Türkiye’de ev sahibi olmayan kimse kalmasın" hedefiyle yola çıkan FuzulEv, faizsiz, kredisiz, vade farksız ve kadınların altın gününe benzeyen modeliyle müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye’nin her bölgesinde şubelerini artırma yolunda ilerleyen şirket, bugün 48 farklı noktada müşterileriyle buluşarak sektördeki gücünü ortaya koyuyor.

FuzulEv, sabit ve dar gelirliye yönelik geliştirilen kolay konut edindirme sistemi ile faiz ya da vade farkı ödemeden ihtiyaç duyulan büyüklükte ve istenilen yerde ev sahibi olma imkanı sağlıyor.

Peşinatsız sisteme kayıt yaptıran kişiler, sadece organizasyon ücretini ve ilk taksidini ödeyerek kampanyaya dahil olmuş oluyor.

Sisteme girenlerin istemesi halinde peşinatlı sisteme dahil olabilmesi gibi, istemesi halinde peşinat miktarını artırarak teslim süresini öne çekebildiği "Çekilişli Konut Edindirme Sistemi"nde teslimattan sonra taksitlerin bir miktar artması ile borcun erken bitmesi de sağlanmış oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, yeni şubelerle bölgenin tanıtımına ve kalkınmasına katkı sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"FuzulEv olarak, bugüne kadar binlerce insanın ev hayalini gerçeğe dönüştürdük. Verdiğimiz hizmet ve gerçekleştirdiğimiz satışlar ile gayrimenkul sektörüne de katkı sağlıyoruz. İnsanları ev sahibi yaparken aynı zamanda ülke ekonomisinin yüksek ve istikrarlı büyüme hedefine de katkı sağlamış oluyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her bölgede halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu ilgi yaptığımız işte doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir. İnsanlara bu güveni verdiğimizi bilmek bizi gururlandırıyor. Çalışmalarımızı sürdürülebilir kılarak halkımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Fuzulev gayrimenkul

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