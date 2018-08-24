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G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 03:03 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin dijital ekonomiden sorumlu bakanları Arjantin’in Salta kentinde bir araya geldi - Türkiye’yi toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank temsil ediyor

G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı, Arjantin’in Salta kentinde başladı.

Delegelerin çalışma toplantısının ardından bakanlar için verilen akşam yemeğiyle toplantının resmi açılışı yapıldı.

Toplantı, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin dijital ekonomiden sorumlu bakanlarını bir araya getirdi.

Davet üzerine Türkiye’yi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın temsil ettiği toplantıya, diğer G20 üyelerinin heyetleriyle uluslararası örgütlerin temsilcileri de katılacak.

Dijital ekonomiden sorumlu bakanların beşer dakikalık konuşmalar yapacağı ikinci günde ise aile fotoğrafı çekimi ve Bakanlar Bildirisi'nin kabulü gerçekleşecek.

Ana gündem maddesi "Ekonomik Kalkınma İçin Dijitalleşme" olacak toplantı kapsamında, e-devlet düzenlemeleri, dijital ekonominin ölçümü, yeni gelişen teknolojiler, KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve geleceğin işleri gibi konularda ülkelerin kendi uygulama ve değerlendirmeleri paylaşılacak.

Bakanı Varank, toplantıda, Türkiye’nin söz konusu alanlarda hayata geçirdiği projeleri gündeme getirecek.

Varank'ın mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde ise dijitalleşme alanındaki politikalarda tecrübe paylaşımında bulunulacak ve iş birliği imkanları değerlendirilecek.

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G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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