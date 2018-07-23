FİNANS

G20 kripto parada AML standartlarını Ekim'e kadar belirleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz (DHA)

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Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyorKonya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor
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