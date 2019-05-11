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G20 Tarım Bakanları Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

G20 Tarım Bakanları Zirvesi

G20 Tarım Bakanları Zirvesi, Japonya'nın Niigata kentinde 28 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı, 8 uluslararası kuruluştan başkan ve üst düzey yöneticinin katılımıyla başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ana gündem maddesi "Tarımsal Gıda Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme ve Yenilikçilik İhtiyacını Karşılamak Üzere Atılması Gereken Adımlar" olarak belirlenen G20 Tarım Bakanları Zirvesi, ev sahibi Japon Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Takamori Yoshikawa'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Yoshikawa, zirveye katılan misafirlere eşlik ederek, geliştirdikleri otonom traktörleri tanıttı. Tanıtımda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya Federal Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (İFAD) Başkan Yardımcısı Charlotte Sofia Elisabeth Salford sergilenen traktörlere bindi.

Zirve kapsamında yerel ürünlerin tanıtıldığı sergi alanını gezen G20 Tarım Bakanları, Niigata Kongre Merkezi'nde aile fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
G20 Tarım Bakanları Zirvesi Japonya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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