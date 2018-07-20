FİNANS

G20 Toplantısı ticaret savaşının gölgesinde geçecek

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, bu hafta sonu Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya gelecek - ABD Başkanı Donald Trump’ın birçok üye ülkeyi hedef alan gümrük vergileri ve kısasa kısas misillemelerin ardından ilk kez toplanacak G20 üyelerinin ana gündem maddesi  ticaret gerilimleri olacak - Küresel iş dünyası liderleri, G20’den son dönemde uygulamaya konan tarifelere karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini istiyor - Toplantı Türkiye açısından yeni ekonomi yönetiminin uluslararası arenada boy göstereceği ilk büyük etkinlik olması nedeniyle önem taşıyor

BUENOS AIRES (AA) – GÜLBİN YILDIRIM – Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, bu hafta sonunda ABD’nin fitilini ateşlediği ticaret savaşı ve iş dünyasından gelen baskıların gölgesinde bir araya gelecek.

Arjantin’in dönem başkanlığını yaptığı G20’nin “Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı” 21-22 Temmuz'da Buenos Aires’te düzenlenecek.

Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika ve Çin dahil olmak üzere birçok üyeyi hedef alan gümrük vergileri ve kısasa kısas misillemelerin ardından ilk kez bir araya getirecek toplantının ana gündem maddesi kuşkusuz yükselen ticaret gerilimleri olacak.

Küresel iş dünyası liderleri, şimdiye kadar korumacılığa karşı çok sert bir tutum sergilemeyen G20 üyelerinin, bu toplantıda son dönemde uygulamaya konan tarifelere karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini istiyor.

- “G20 üyelerini korumacı bariyerlerden kaçınmaya çağırıyoruz”

Dünyanın en büyük ticaret örgütlerini çatısı altında birleştiren “Küresel Ticaret Koalisyonu”, İstanbul, Berlin, Brüksel, Brasilia, Buenos Aires, Londra, Madrid, New Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sydney ve Washington’daki üyelerinin imzaladığı bir bildiri yayımlayarak, G20 üyelerini serbest ticareti tehdit eden uygulamaların karşısında durmaya davet etti.

Küçük büyük birçok şirketin “kurallara dayalı ticaret sisteminin istikrarına dair derin endişe içinde olduğu vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

“İş dünyası, refah ve zenginlik yaratabilmek için güvenilir ve modern uluslararası kurallara, istikrara ve güçlü, tarafsız hakemlere ihtiyaç duyuyor. G20 liderlerini, piyasaları açık tutmaya ve mal ve hizmet ticaretine, kamu ihalelerine ve yatırıma yönelik korumacı bariyerlerden kaçınmaya çağırıyoruz”

Küresel Ticaret Koalisyonu’nun üyeleri arasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), ABD Ticaret Odası, BusinessEurope, İngiltere Endüstri Konfederasyonu, Kanada Ticaret Odası, Güney Kore Endüstri Federasyonu ve Hindistan Endüstri Birliği gibi ticaret örgütleri bulunuyor.

- ABD Hazine Bakanı Mnuchin terleyecek

İş dünyasından gelen çağrılara kulak vermesi beklenen G20 delegelerinin gözleri, toplantıya ABD yönetimi adına katılacak Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in üzerinde olacak.

Mnuchin, mevkidaşlarından gelen baskılara karşı patronu Donald Trump’ı savunmak zorunda kalacağı için toplantılar süresince bir hayli terleyeceğe benziyor. Öte yandan, Mnuchin’in tıkanan müzakereler nedeniyle Çinli mevkidaşıyla görüşmeyeceği basına yansıyan önemli detaylar arasında yer aldı.

-G20 bildisinde korumacılık ibaresi

Kapalı kapılar ardında gerçekleşecek G20 toplantısı hakkında merak edilen bir başka nokta, sonuç bildirisinde korumacılığa karşı ortak bir tutum izlenip izlenemeyeceği…

Daha önceki G20 sonuç bildirilerinde yer alan korumacı politikalardan kaçınacağız ibaresi, geçen yılın mart ayında Almanya’da yapılan toplantıda ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in ısrarları üzerine metinden çıkarılmış ve daha sonraki toplantıların hiçbirinde yeniden kullanılmamıştı.Trump yönetiminin o dönemden bu yana birçok korumacı tedbiri hayata geçirmesinin korumacılık karşıtı ibarenin yeniden metne eklenmesine neden olabileceğini düşünenler olduğu kadar, misillemelere başvuran üyelerin bu değişikliği desteklemeyeceğini öne sürenler de var.

Diğer konular; Kripto para birimleri ve vergilendirme.. İki gün sürecek toplantıda öne çıkması beklenen diğer konular ise kripto para birimleri ve uluslararası vergilendirme.

Kripto para birimlerine yönelik risklere karşı mücadele, üyelerin süren ticaret savaşı nedeniyle gerilimli geçecek toplantıda ortak tavır takınabileceği nadir başlıklardan biri olacak.

Vergilendirmenin ise özellikle AB’nin Google, Apple, Facebook, Amazon gibi Amerikalı büyük şirketlere yönelik dijital vergi talebi nedeniyle görüş ayrılıkları yaşanacak bir diğer konu olması bekleniyor. ABD ile AB arasındaki iplerin daha da gerilmesine yol açabilecek bu konunun, toplantının sonuç bildirisinde yer almayacağı belirtiliyor.

- Yeni ekonomi yönetiminin ilk yurt dışı mesaisi

Toplantı, Türkiye açısından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından birkaç hafta önce açıklanan yeni ekonomi yönetiminin uluslararası arenada boy göstereceği ilk büyük etkinlik olması nedeniyle önem taşıyor.
Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temsil edeceği toplantıya, diğer G20 üyelerinin delegasyonlarına ilaveten Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi önde gelen uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.

PARTNERCinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor! Cinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor!
Kadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyorKadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyor
Kripto para alımında 'POS Cihazı' devriKripto para alımında 'POS Cihazı' devri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı küresel ticaret savaşı

En Çok Okunan Haberler

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Altında ikinci yarı tahmini

Altında ikinci yarı tahmini

Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum

Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştı

BEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştı

Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı

Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı

Kadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyor

Kadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyor

Kripto para alımında 'POS Cihazı' devri

Kripto para alımında 'POS Cihazı' devri

Kuveyt'ten Samsun'a direkt uçuşlar başladı

Kuveyt'ten Samsun'a direkt uçuşlar başladı

“Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar”

“Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.