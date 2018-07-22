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G20 Toplantısı'ndan ticaret karşıtı mesaj çıkmadı

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2018 22:45 | Son Güncelleme

Arjantin'in dönem başkanlığında Buenos Aires'te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı sona erdi - Toplantının sonuç bildirisinde, korumacı ticaret politikalardan kaçınılmasına yönelik net bir ibareye yer verilmemesi en fazla dikkati çeken noktalardan biri oldu - Bildiride, küresel büyümenin gücünü korumasına karşın daha dengesiz hale geldiğini kaydedilirken, kısa ve orta vadeli aşağı yönlü risklerin yükseldiği vurgulandı

WASHINGTON (AA) - Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20, Buenos Aires'te yapılan son toplantısında yükselen ticaret gerilimlerine karşı net bir tavır sergileyemedi.

Arjantin'in dönem başkanlığında Buenos Aires'te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı sona erdi. İki gün süren toplantının ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan 13 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, küresel büyümenin gücünü korumasına karşın daha dengesiz hale geldiğini belirtilirken, kısa ve orta vadeli aşağı yönlü risklerin yükseldiği vurgulandı. Söz konusu risklerin finansal kırılganlıklar, yükselen ticaret ve jeopolitik gerilimler, küresel dengesizlikler, eşitsizlik ve yapısal yavaş büyüme olarak sıralandığı bildiride, "Riskleri izlemeye devam edeceğiz, hafifletmeye çalışacağız ve gerçeğe dönüşürlerse karşılık vereceğiz." ifadesine yer verildi.

Bildiride, yükselen piyasa ekonomilerinin değişen finansal şartlara karşı eskisine göre daha hazırlıklı olmalarına rağmen hala piyasalardaki oynaklık ve ters sermaye akımlarına karşı hassas olduğuna işaret edildi.
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- Korumacı politikalardan kaçınılması bildiriye giremedi

G20 ülkelerinin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek için mevcut tüm araçları kullanmaya devam edeceği taahhüdünün yinelendiği bildirilde, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası ticaret ve yatırımlar büyümenin, verimliliğin, inovasyonun, istihdamın ve kalkınmanın önemli motorları. Liderlerimizin Hamburg Zirvesi'nde vardıkları sonuçları tekrar ediyoruz ve riskleri azaltmak için diyaloğun artırılması, risklerin azaltılması ve güveninin güçlendirilmesine yönelik ihtiyacı görüyoruz."

Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini buluşturan toplantının bildirisinde, korumacı ticaret politikalardan kaçınılmasına yönelik net bir ibareye yer verilmemesi en fazla dikkati çeken noktalardan biri oldu.

Daha önceki G20 sonuç bildirilerinde yer alan "korumacı politikalardan kaçınacağız" ibaresi, geçen yılın mart ayında Almanya'da yapılan toplantıda ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in ısrarları üzerine metinden çıkarılmış ve daha sonraki toplantıların hiçbirinde yeniden kullanılmamıştı.

- İş dünyasının çağrıları karşılıksız kaldı

Küresel iş dünyası liderleri, bundan önceki birkaç toplantısında yükselen korumacılığa karşı çok sert bir tutum sergilemeyen G20'den, bu toplantıda son dönemde uygulamaya konan tarifeler nedeniyle daha güçlü bir duruş sergilemeye davet etmişti.

Dünyanın en büyük ticaret örgütlerini çatısı altında birleştiren "Küresel Ticaret Koalisyonu", İstanbul, Berlin, Brüksel, Brasilia, Buenos Aires, Londra, Madrid, Yeni Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sydney ve Washington'daki üyelerinin imzaladığı bir bildiri yayımlayarak, G20 üyelerini serbest ticareti tehdit eden uygulamaların karşısında durmaya çağırmıştı.

Buna karşın, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın sonuç bildirisi, korumacılık karşıtı ifadelere yer vermeyerek iş dünyasından gelen bu çağrıları karşılıksız bıraktı.

Toplantılarda, Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya temsil etmişti.

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