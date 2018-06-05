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G7 ülkeleri fosil yakıt teşviğinde sınıfta kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

Fosil yakıt teşviklerini sona erdirme taahhüdüne karşın, G7 ülkeleri bu teşviklere yılda en az 100 milyar dolar harcamaya devam ediyor - ABD, kömür madenciliğine olan desteği kesme konusunda en kötü performansı gösteren ülke

HALE TÜRKEŞ - Dünyanın önde gelen 7 sanayileşmiş ülkesi, fosil yakıtlara yapılan teşviği kademeli olarak sonlandırma konusunda 2009 yılından bu yana defalarca taahhütte bulunmasına karşın, söz konusu teşviklere yılda en az 100 milyar dolar harcamayı sürdürüyor.

AA muhabirinin merkezi Londra'da bulunan Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü (ODI) uzmanları tarafından hazırlanan rapordan yaptığı derlemeye göre, G7 ülkelerinin fosil yakıtlara verdiği teşviklerin 2025 yılında sona erdirilmesi gerekiyor.

Buna karşın, G7 ülkelerinin son yıllarda fosil yakıtlara sağladıkları destek düşünüldüğünde, hem yurtiçinde hem de yurtdışında petrol, doğalgaz ve kömür üretimi ve tüketimi için, yılda ortalama olarak en az 81 milyar dolar mali ve 20 milyar dolar tutarında da kamu finansmanı sağladıkları ortaya çıkıyor.

Böylece fosil yakıt teşviklerini sona erdirme taahhüdüne karşın, G7 ülkeleri bu teşviklere yılda toplam en az 100 milyar dolar harcamaya devam ediyor.

- Mekanizma geliştirmekten de kaçınılıyor

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması uyarınca, 2009 yılından bu yana sayısız taahhütlerde bulunan G7 ülkeleri sadece fosil yakıt teşviğini kademeli olarak sona erdirme konusunda isteksiz davranmakta kalmayıp aynı zamanda, petrol, doğalgaz ve kömüre olan desteklerinin tam boyutunu tanımlamak ve belgelendirmek için mekanizma geliştirmekten de kaçınıyor.

Bu açığı kapatmak için hazırlanan G7 fosil yakıt teşvik karnesi ise dünyada ilk kez sanayileşmiş ülkelerin söz konusu teşvikleri kademeli olarak kesme konusunda kaydettikleri ilerlemeyi değişik kriterler açısından değerlendirmeyi hedefliyor.

Buna göre, karnede en iyi not Fransa’ya ait. Fosil yakıtlara olan desteği kesme konusunda erken ilerleme kaydetme açısından grupta lider konumda olan ülke, raporu hazırlayan uzmanlardan 100 üzerinden 63 not aldı.

Fransa’yı 62 puanla Almanya izliyor. Sıralamada Kanada 54 puanla üçüncü, İngiltere ve İtalya 46'şar puan alırken Japonya 44, ABD ise 42 puanda kaldı.

- Ülkelerin sağladığı destekler

Fosil yakıt arama konusundaki desteği kademeli olarak kesme konusunda lider konumda bulunmasına ve karnesindeki yüksek puanına karşın Fransa, fosil yakıt teşviklerine yılda 8 milyar dolar harcıyor.

Almanya fosil yakıt teşviklerinin boyutunu açıklama konusunda en şeffaf ülke olmakla birlikte, bu alanda yaptığı yıllık 18 milyarlık harcamayla desteği kesme konusunda isteksiz davranıyor.

Kanada fosil yakıt teşviği için yılda 4 milyar doların üzerinde harcama yaparak, petrol ve doğalgaz üretimine olan yardımı sonlandırma konusunda umut vermiyor.

İngiltere fosil yakıtlara destek için yılda 11 milyar dolardan fazla harcarken, yaptığı desteği inkar ettiği için, 7 ülke arasında şeffaflık açısından en sonda yer alıyor.

Kömür madenciliğine olan desteği aşamalı olarak kesme konusunda başı çeken İtalya, fosil yakıt desteğine yılda 17 milyar dolardan fazla kaynak ayırarak, bu konudaki desteği sonlandırma açısından istikrar sergilemiyor.

Japonya, yıllık 12 milyar doların üzerinde harcamayla desteği kademeli olarak bitirme konusunda ilerleme kaydetmiş olmasına karşın, fosil yakıt aramalarına yapılan yardımlarına devam ediyor.

Listede fosil yakıt teşviklerine 26 milyar dolarla en fazla para harcayan ülke konumundaki ABD ise kömür madenciliğine olan desteği kesme konusunda en kötü performansı gösteren ülke olarak dikkati çekiyor.

ODI raporunun önsözünde yer alan “Fosil yakıtlara teşviği aşamalı olarak durdurma konusunda belirlenen son tarih olan 2025 yılına 7 yıldan az bir süre kalmış olmasına karşın, G7 ülkeleri petrol, doğalgaz ve kömür üretimine önemli ölçüde destek vermeye devam ediyor.” ifadesiyle de söz konusu ülkelerin bu anlamda genellikle sınıfta kaldığı vurgulanıyor.

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