G7 ülkeleri fosil yakıt teşviğinde sınıfta kaldı

HALE TÜRKEŞ - Dünyanın önde gelen 7 sanayileşmiş ülkesi, fosil yakıtlara yapılan teşviği kademeli olarak sonlandırma konusunda 2009 yılından bu yana defalarca taahhütte bulunmasına karşın, söz konusu teşviklere yılda en az 100 milyar dolar harcamayı sürdürüyor.

AA muhabirinin merkezi Londra'da bulunan Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü (ODI) uzmanları tarafından hazırlanan rapordan yaptığı derlemeye göre, G7 ülkelerinin fosil yakıtlara verdiği teşviklerin 2025 yılında sona erdirilmesi gerekiyor.

Buna karşın, G7 ülkelerinin son yıllarda fosil yakıtlara sağladıkları destek düşünüldüğünde, hem yurtiçinde hem de yurtdışında petrol, doğalgaz ve kömür üretimi ve tüketimi için, yılda ortalama olarak en az 81 milyar dolar mali ve 20 milyar dolar tutarında da kamu finansmanı sağladıkları ortaya çıkıyor.

Böylece fosil yakıt teşviklerini sona erdirme taahhüdüne karşın, G7 ülkeleri bu teşviklere yılda toplam en az 100 milyar dolar harcamaya devam ediyor.

- Mekanizma geliştirmekten de kaçınılıyor

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması uyarınca, 2009 yılından bu yana sayısız taahhütlerde bulunan G7 ülkeleri sadece fosil yakıt teşviğini kademeli olarak sona erdirme konusunda isteksiz davranmakta kalmayıp aynı zamanda, petrol, doğalgaz ve kömüre olan desteklerinin tam boyutunu tanımlamak ve belgelendirmek için mekanizma geliştirmekten de kaçınıyor.