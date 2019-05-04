FİNANS

GAİB'in ihracatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

GAİB nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artışla 790,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB) nisan ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 790 milyon doları aştı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılının dördüncü ayında ihracatın gerek Gaziantep gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde artarak devam ettiğini ifade etti.

Yılın ilk 4 aylık döneminde bölgeden gerçekleştirilen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 2 milyar 952 milyon dolara çıktığını vurgulayan Kileci, birliğin nisan ayındaki dış satımının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artarak 790,5 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Kileci, ihracatta Orta Doğu ülkelerinin yüzde 45,9 pay ile ilk sırada yer aldığını, AB ülkelerinin yüzde 20,4 pay ile ikinci, Afrika ülkelerinin ise yüzde 13,5 ile üçüncü sırada bulunduğunu bildirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak-nisan döneminde 180 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine işaret eden Kileci, şöyle devam etti:

"Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İngiltere, Almanya, Libya, İran ve Hollanda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında. Halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile dış giyim ise en fazla ihraç edilen ürünler. İhracatçımızın, sanayicimizin ve onların temsilcisi olarak GAİB’in durmak bilmeden yürüttüğü çalışmalar neticesinde, bugün ihracat rakamlarımızda yine rekor seviyeleri görüyoruz. Bu çabalar devam ettikçe ihracatımızdaki yükselişin devam edeceğine inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Fikret Kileci GAİB Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracat

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