FİNANS

Galaxy Note serisinin son telefonu Note8 dikkatleri üzerine çekiyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 15:59 | Son Güncelleme

Galaxy Note serisinin son telefonu Note8, serinin en büyük ekranına sahip olmasının yanı sıra ön ve arka kısmının Gorilla Glass 5 camdan oluşması ve alüminyum çerçevesi ile son derece şık bir görünüm sunuyor

İSTANBUL (AA) - Samsung'un 2011 yılında ilk modelini piyasaya sürdüğü, telefon kullanma alışkanlıklarını kökünden değiştiren Galaxy Note serisi çıkan her yeni modeliyle teknoloji dünyasında derin izler bırakmayı başardı.

Samsung'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin 2011 yılında ilk modelini piyasaya sürdüğünde tüm ezberleri bozan teknik özellikleri ve akıllı telefon kullanma alışkanlıklarını kökünden değiştiren S Pen akıllı kalemi sayesinde kısa sürede bir fenomene dönüşen Galaxy Note serisi, çıkan her yeni modeliyle teknoloji dünyasında derin izler bıraktı.

2011 yılının eylül ayında Berlin’de düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektriği fuarı olan IFA’da Samsung Galaxy Note ilk kez gün yüzüne çıktı.

5.3 inçlik ekrana sahip olan ilk Galaxy Note'un ekran boyutuyla karşılaşan teknoloji meraklıları, Galaxy Note için telefon ve tablet kelimelerinin birleşiminden oluşan "phablet" terimini kullanmaya başladı.

Super AMOLED teknolojisi sayesinde canlı bir görüntü sunan ekran, büyüklüğüne rağmen HD çözünürlüğü destekliyordu. Galaxy Note ile birlikte hayranlıkla karşılanan bir diğer yenilik ise S Pen oldu.

Kullanıcılar Quick Memo uygulaması sayesinde S Pen'i kullanarak el yazılarıyla not alabiliyor, bu notlara sesli mesaj ya da ekran görüntüsü de ekleyebiliyordu.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdüFiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü
Ordu'da üreticiler fındık satışına başladıOrdu'da üreticiler fındık satışına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu

Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.