FİNANS

Galaxy Note9 almak isteyenler değişim kampanyasından faydalanabiliyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

Galaxy Note9, Samsung mağazalarında, Samsung Online Mağaza'da ve kampanyaya katılan yetkili satış noktalarında yapılan değişim kampanyası avantajlarıyla yeni sahiplerine kavuşuyor

İSTANBUL (AA) - Samsung, Galaxy Note9'a geçmek isteyen tüketicilere, "Galaxy'nin En İyi Değişim Kampanyası" kapsamında Samsung veya kampanyaya dahil edilen diğer markalardaki belirli eski telefonlarını getirmeleri halinde indirim fırsatı sunuyor.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin 10 Ağustos'ta Türkiye'de ön satışa sunduğu yeni telefonu Galaxy Note9, teknoloji severlerle buluştuğu ilk hafta büyük beğeni toplamayı başardı. ,

Galaxy Note serisinin en yeni ve en güçlü üyesi Galaxy Note9'a geçmek isteyenler, Samsung mağazalarında, Samsung Online Mağaza'da ve kampanyaya katılan yetkili satış noktalarında devam eden kampanya kapsamında Samsung veya kampanyaya dahil edilmiş diğer markalardaki belirli eski telefonlarını getirdiklerinde, kampanya şartlarını sağlamaları koşuluyla indirimli olarak yeni Galaxy Note9’a sahip olma fırsatı yakalıyor.

İndirim miktarı eski telefonun modeline ve fiziki durumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Kullanıcılar Samsung mağazalarına veya kampanyaya katılan yetkili satış noktalarına giderek, kampanya koşullarını, kampanyaya dahil edilen telefon modellerini ve sağlanabilecek indirim miktarını öğrenebiliyor.

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