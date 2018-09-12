Galaxy Note9'un S Pen'i uzaktan kumanda gibi işlev görüyor

İSTANBUL (AA) - Galaxy Note9’un S Pen'i ile telefonda "uzaktan kumanda çağı" başladı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, S Pen'in bu gelişimi ile birlikte kullanıcılar da iletişimde, iş yapış tarzında, eğlence ve diğer tüm faaliyetlerde yeni imkanlara sahip oluyor.

Galaxy Note9'un S Pen'i ise düşük-enerjili Bluetooth (BLE) özelliği, Samsung DeX uyumluluğu ve pek çok kullanıcının favori listesindeki Note serisine özel fonksiyonlara yapılan yeni ilavelerle çıtayı daha da yükseğe taşıyor. Bu değişiklikler, kullanıcılara çok daha büyük bir kontrol imkanı sunarak yapılan her işten olabilecek en yüksek verimliliğin alınmasını kolaylaştırıyor.

S Pen, Bluetooth desteğinin eklenmesiyle birlikte başka bir seviyeye ulaştı. S Pen'in Bluetooth bağlantı özelliği, Galaxy Note9'un kamerası gibi temel fonksiyonlarını, cihaza 10 metreye kadar mesafeden kolayca yönetmeye imkan sağlıyor. Bir uzaktan kumanda gibi işlev gören S Pen, bir selfie veya arkadaşlarla topluca bir fotoğraf çekerken kameranın düğmesine basmaya çalışmak ve pozu bozmak yerine, S Pen'e tıklayarak fotoğrafı başarıyla çekmeyi sağlıyor. Çift tıklama ile ön ve arka kamera arasında geçiş kolaylaşıyor.