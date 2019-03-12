Galaxy S10'un ekranı, DisplayMate'ten rekor puan aldı

İSTANBUL (AA) - Yeni Samsung Galaxy S10’un ekranı, sektörün ekran teknolojileri konusundaki önde gelen otoritesi DisplayMate’ten rekor puan aldı.

Samsung açıklamasına göre, DisplayMate Technologies, kapsamlı bir değerlendirme sürecinden sonra Galaxy S10’un ekranını "şimdiye kadar test ettiklerimiz arasında en doğru renkleri sunan, şu anki akıllı telefonunuzdan, 4K UHD TV'nizden, tabletinizden ve bilgisayar ekranınızdan kesinlikle çok daha iyi bir ekran" olarak tanımladı.

Galaxy Note9 ve Galaxy S9 gibi Galaxy S10 da DisplayMate'in kapsamlı testleri sırasında pek çok performans rekorunu kırdı ve sonuç olarak firmanın şimdiye kadarki en iyi “Mükemmel A +” derecesini kazanan son Galaxy cihazı oldu.

Galaxy S10, Galaxy S9 ile karşılaştırıldığında belirgin bir şekilde daha iyi dış mekan görüşü, güç tüketimi, renk doğruluğu ve daha fazlasını sunuyor.

Azami 1215 nit parlaklık seviyesine sahip Galaxy S10 ekranı, kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu anlarda (örneğin dışarıda ve doğrudan gün ışığı altındayken veya çok fazla ortam ışığı bulunan yerlerde) net ve canlı görüntüler üretiyor. Ayrıca, Galaxy S9'un 1,70 watt güç verimliliğini aşan 1,54 watt güç verimliliğiyle Galaxy S10 ekranı geçen yılki modelden daha parlak olmakla kalmayıp daha fazla enerji tasarrufu da sağlıyor.