GaleriDeniz, sokak hayvanları yararına kapılarını sanatseverlere açtı

İSTANBUL (AA) - DenizBank, sokak hayvanlarının korunup kollanmasına dair bilinç oluşturmak hedefiyle önemli bir projeye katkı sağladı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bünyesinde sergi alanı olarak hizmet veren GaleriDeniz'de, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) iş birliğinde heykel sanatçısı Özge Günaydın'ın nesli tükenen bir hayvan türü olarak "gergedan" ana temasından yola çıkıp hayvan hakları ve doğa bilinci konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen Ecrin Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

Serginin geliri, sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve bakım ihtiyaçlarının karşılanacağı, aynı zamanda müze, botanik bahçe ve piknik alanları gibi farklı imkanlar aracılığıyla her yaştan insanın hayvanlar ile iletişim kurabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlanan Ecrin Sarper Yaşam Merkezi'ni oluşturmak için NEYAD'a bağışlanacak. Proje dahilinde yer alan Yaşam Hastanesi ile yine binlerce hayvana sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Ecrin’in 12 Aralık'ta iş, kültür-sanat, spor ve medya dünyasından pek çok ismin katılımıyla gerçekleşen açılış kokteylinde, sanatçının gergedan figürüne dair farklı materyaller ile hayat verdiği heykeller misafirlerin beğenisine ilk kez sunuldu.