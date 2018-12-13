FİNANS

GaleriDeniz, sokak hayvanları yararına kapılarını sanatseverlere açtı

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 13:54 | Son Güncelleme

DenizBank bünyesinde bulunan GaleriDeniz, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği iş birliği ile heykel sanatçısı Özge Günaydın'ın doğa sevgisi ve hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen eserlerinden oluşan Ecrin Sergisi'ne ev sahipliği yaptı - Serginin geliri, yardıma muhtaç sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve bakım ihtiyaçlarının karşılanacağı Ecrin Yaşam Merkezi'ne bağışlanacak

İSTANBUL (AA) - DenizBank, sokak hayvanlarının korunup kollanmasına dair bilinç oluşturmak hedefiyle önemli bir projeye katkı sağladı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bünyesinde sergi alanı olarak hizmet veren GaleriDeniz'de, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) iş birliğinde heykel sanatçısı Özge Günaydın'ın nesli tükenen bir hayvan türü olarak "gergedan" ana temasından yola çıkıp hayvan hakları ve doğa bilinci konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen Ecrin Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

Serginin geliri, sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve bakım ihtiyaçlarının karşılanacağı, aynı zamanda müze, botanik bahçe ve piknik alanları gibi farklı imkanlar aracılığıyla her yaştan insanın hayvanlar ile iletişim kurabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlanan Ecrin Sarper Yaşam Merkezi'ni oluşturmak için NEYAD'a bağışlanacak. Proje dahilinde yer alan Yaşam Hastanesi ile yine binlerce hayvana sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Ecrin’in 12 Aralık'ta iş, kültür-sanat, spor ve medya dünyasından pek çok ismin katılımıyla gerçekleşen açılış kokteylinde, sanatçının gergedan figürüne dair farklı materyaller ile hayat verdiği heykeller misafirlerin beğenisine ilk kez sunuldu.

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- "Sokak hayvanlarına güvenli bir yaşam alanı sunmak, insanlık vazifemiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, şunları kaydetti:

"İnsan nüfusunun hızla çoğaldığına tanıklık ettiğimiz bu dönemde, dünyamızı paylaştığımız diğer canlıların sayısı ne yazık ki azalıyor. Bir yanda türlerin varlığı ve doğal hayatın dengesi tehlike altına girerken, diğer yanda çevremizdeki sessiz dostlarımız olan sokak hayvanlarının barınabileceği, korunabileceği alanlar giderek daralıyor. Bugün yaşam alanımızı paylaştığımız evcil hayvan sayısı, aslında bir gelişmişlik endeksi. Zira ekonomik gelişimin yanına kültürel gelişim ve insani değerleri eklemediğimiz yerde gelişmişlikten bahsedemiyoruz. Bu bağlamda, özellikle de kış kapımızı çalarken, bakıma muhtaç sokak hayvanlarına her canlının temel ihtiyacı olan güvenli bir yaşam alanı sunmak, insanlık vazifemiz. Biz de topluma ve doğal çevreye duyarlı yaklaşımı faaliyetlerinin merkezine koyan bir kurum olarak, tarıma, spora, sanata, eğitime sahip çıktığımız gibi hayvan haklarına sahip çıkmayı da görev biliyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, gelirleri sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve bakım ihtiyaçlarının karşılanacağı bir yaşam merkezine aktarılacak Ecrin Sergisi'ne ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz."

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- "Birlikte çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini başlatıyoruz"

Heykel sanatçısı Özge Günaydın da serginin ana konseptinin gergedan olmasının sebebinin doğadaki tahribata bağlı olarak gergedan neslinin tükenmeye başlaması ve bunun sembolik bir değerinin bulunması olduğunu bildirdi.

Dünyada insanlık tarihi ile eş yaşam geçmişine sahip gergedanların yalnızca 5 türü kaldığını anımsatan Günaydın, "1960'lı yıllarda 70 bin civarında olan siyah gergedan türünün, 20 yıllık süreç içinde yüzde 96'sı tükendi. Bu rakamlar doğanın yok oluşunda, gergedanların ne denli bir ikonik değeri olduğunu bize açıkça gösteriyor. Sergimiz ile dünyanın tüm canlıların yaşam alanı olduğunun bir kez daha altını çiziyor, yanı sıra binlerce hayvana hizmet sunulacak bir sosyal sorumluluk projesini başlatmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "Dünyanın en büyük yaşam merkezini kurmaya karar verdik"

NEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Diptaş ise sanatın evrenselliğinden yola çıkarak sokak hayvanlarına sahip çıkacak, koruyup barındıracak dünyanın en büyük yaşam merkezini kurmaya karar verdiklerini belirtti.

Merkezin, sokak hayvanlarına yeni bir hayat sağlamak ve toplumun hayvan sevgisini yükseltmek amacıyla kurulacağını aktaran Diptaş, şunları kaydetti:

"Merkez, açılacak veterinerlik lisesinden müzeye, piknik alanlarından botanik bahçelerine kadar sağlayacağı imkanlar sayesinde okulların ziyaretler gerçekleştirebileceği, genci ve yaşlısıyla insanların hayvanlar ile kucaklaşabileceği bir yaşam alanı olarak faaliyet gösterecek. Bu merkez ile binlerce yardıma muhtaç sokak hayvanının barınma, beslenme ve bakım ihtiyacı giderilecek. Bu proje ile aynı zamanda dünyaya iki çizgi karakter de armağan edilecek; Ecrin ve Sarper... Çocuklara hayvan sevgisini aşılayacak olan karakterler, örf ve adetlerimizi gelecek nesillere aktarırken, yazılacak masal kitaplarıyla hayvan hakları konusunda da farkındalık oluşturacaklar."

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Anahtar Kelimeler:
Ecrin Sarper Yaşam Merkezi GaleriDeniz NEYAD

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