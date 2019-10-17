FİNANS

Galler yönetimi KOBİ’leri kendi kripto parasıyla destekleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık’ın dört ana parçasından biri olan Galler, ülkedeki küçük ve orta büyüklükteki yerel işletmeleri ekonomik açıdan büyütmek amacıyla, kendi kripto parasını test edip piyasaya çıkarmayı planlıyor.

İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Birleşik Krallık’ın dört ana parçasından biri olan Galler, ülkedeki küçük ve orta büyüklükteki yerel işletmeleri ekonomik açıdan büyütmek amacıyla, kendi kripto parasını test edip piyasaya çıkarmayı planlıyor.
Yerel haber kaynağı Business Cloud’da dün yayınlanan habere göre Galler yönetimi, 4 milyon sterlinlik Temel Ekonomi Fonu’ndan 100 bin sterlinlik kısmı sistemi geliştirmeye ayırdı. Söz konusu fon hem danışmanlık hem de Kuzey Galler’de başlatılacak pilot programa kaynak sağlamak için kullanılacak.
İstanbul merkezli kripto para borsası Koineks CEO’su Faruk Fatih Özer ise bu gelişmeyi, blok zincir teknolojisinin somut bir çıktısı olarak yorumladı. Özer, blok zincirin ekonomiye etkisinin yalnızca kripto para alanıyla sınırlı olmadığını, KOBİ’ler yoluyla da ülke ekonomilerini doğrudan ve olumlu yönde etkileyebileceğini vurguladı.
Koineks CEO’su düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Geçen günlerde BMW, General Motors, Renault, Honda ve Ford’dan oluşan otomotiv sektörünün beş dev markasının; blok zincir tabanlı ödeme sitemlerine sahip, sensörlü ve kartsız dijital kimlik çözümlerine entege sistemleri araçlarında deneyeceği açıklanmıştı. Tüm bu gelişmeler, blok izncir teknolojisinin hem günlük hem ekonomik hayatımıza ne kadar hızlı girdiğini ve buna en iyi şekilde uyum sağlamamız gerektiğini gösteriyor.”
Proje fikri ise İtalya’nın Sardunya Adası’nda uygulanan ortak kredi sistemi Sardex’e dayanıyor. Galler’in dijital parasının ardındaki şirketin CEO’su Eifion Williams, sistemin Sardunya’daki KOBİ ekonomisine sadece geçen yıl 50 milyon euro katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Williams ayrıca, tıpkı Sardunya’da olduğu gibi Galler ekonomisinin de çok büyük bir oranda KOBİ’lerden oluştuğunu kaydederek, elde edilecek benzer sonuçların Galler ekonomisini de güçlendireceğini belirtti. Koineks CEO’su Özer, Williams’ın sözlerinin bu noktada oldukça önemli olduğunu kaydetti. Blok zincir projelerinin ülke ekonomilerine ve topluma hızla katkıda bulunması için bu çalışmaların devlet ve özel sektör tarafından desteklenmesi gerektiğini savundu.
Projeyle ilgili düşüncelerini dile getirenlerden biri de Galler Ekonomi ve Ulaşım Bakan Yardımcısı Lee Waters oldu. Waters hükümetin hazırladığı ekonomik eylem planının, ekonomik kalkınmaya daha geniş ve dengeli bir yaklaşım getirmek için daha esnek ve güçlü topluluklar oluşturmaya odaklandığını söyledi. Bakan Yardımcısı bunun yanında, sağlanan fonun proje sürecinde hayati bir rol oynadığının altını çizdi.

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