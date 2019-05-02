GAP kadınının el emeği yurt dışında da pazarlanacak

Karahocagil, GAP'ın aynı zamanda sosyal bir proje olduğunu aktararak, ÇATOM'ların GAP'ın sosyal ayağının en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Merkezlerde el sanatları, trikotaj, biçki-dikiş, nakış, mefruşat, keçe, taş ve gümüş işleme, tekstil, yöresel bebek, hediyelik eşya, sabun, kumaş boyama, kuaförlük, güzellik uzmanlığı ile gıda gibi sektörlere yönelik meslek eğitimlerin verildiğini anlatan Karahocagil, merkezlerde sosyal ve kültürel etkinliklerin de sıkça yapıldığını vurguladı.

Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP Eylem Planı kapsamında projenin yürütüldüğü Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta kadınlara eğitim, sağlık, beceri kazandırıcı, gelir getirici ve meslek edindirici kursların verilmesi amacıyla 1995'ten bu yana açılan 48 "Çok Amaçlı Toplum Merkezinde" (ÇATOM) kadınlara eğitim verildiğini bildirdi.

RAUF MALTAŞ - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, bölge kadınının el emeği olan ürünlerin yurt dışına da pazarlanması için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

"Argande bizim kadın giyim markamız, ÇATOM'larda kadınlarımız üretiyor. Arkasında çok ciddi bir tasarım ve dizaynır desteği var. İmzalı ürünler üretiliyor. Yaz kış koleksiyonları imzalı tasarımcılar tarafından yapılıyor. Şu anda Türkiye genelinde MUDO mağazalarında da Argande ürünleri satılıyor. Yakında yeni koleksiyonlar piyasaya çıkacak. Önemli olan bizim bölgedeki kadınlar için yeni bir istihdam kanalı oluşturmaktı, bunu da başardığımız için mutluyuz. Firma şu anda ciddi iş yapıyor. Bu bir piyasa ürünü değil tamamen sitilist, dizaynır ürünü. Biz bine yakın kadına doğrudan katkı sunduk. Ürünler normal piyasadan daha iyi fiyatlardan satılıyor, basit bir giyim ve üretimle ortaya çıkmıyor. Ürünler ciddi bir bakış açısı ve profesyonel yaklaşımla ortaya çıkıyor."

Kadınların daha önce yurt içinde pazarladıkları ürünlerini yurt dışına da taşımaya çalıştıklarını belirten Karahocagil, şöyle devam etti:

ÇATOM'larda her yıl 20 bin kadına doğrudan meslek eğitim verildiğini dile getiren Karahocagil, bugüne kadar ÇATOM'lar aracılığıyla ulaşılan kadın sayısının bir buçuk milyona yaklaştığına dikkati çekti.

Kadınların el emeği göz nuru olan ürünlerin piyasada ciddi bir alıcı kitlesine ulaştığını vurgulayan Karahocagil, "Yurt içerisinde görülen yoğun talep dolayısıyla yurt dışına da açılma kararı aldık. Şu anda yurt dışı seçeneklerine yoğunlaştık kısa sürede kadınlarımızın ürünlerini farklı ülkelerde de pazarlama imkanı bulacağız. İnşallah Marks Spencer ile konuşuldu, yine uluslararası pazarda yeri olan birkaç firmayla daha görüşüldü. Uluslararası firmaların bölge kadınımızın markasına sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yer vereceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

- "En iyi tasarımcılarla çalışıyoruz"

GAP İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörü Adalet Budak Akbaş da bölge kadınının 1995 yılından itibaren ÇATOM bünyesindeki emeğinin adeta ilmek ilmek büyüdüğünü söyledi.

Koton ile GAP iş birliğinde "El Emeği Koleksiyonu" üretimi yaptıklarını anlatan Akbaş, bu koleksiyon kapsamında da 6 bin 500 kadına 2 milyon liranın üzerinde gelir sağlandığını dile getirdi.

Argande markasının altyapısının 10 yılda oluşturulduğunu anlatan Akbaş, şunları kaydetti: