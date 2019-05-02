FİNANS

GAP kadınının el emeği yurt dışında da pazarlanacak

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

GAP ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle bölge kadının el emeği göz nuru tekstil ürünlerinin Türkiye'deki "Argande" markasının, yurt dışında da pazarlanması için satış mağazası açılması planlanıyor - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil: - "Şu anda yurt dışı seçeneklerine yoğunlaştık, kısa sürede kadınlarımızın ürünlerini farklı ülkelerde de pazarlama imkanı bulacağız. İnşallah Marks Spencer ile konuşuldu, yine uluslararası pazarda yeri olan bir kaç firmayla daha görüşüldü" - GAP İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörü Adalet Budak Akbaş: - "Elde edilen gelir tekrar kadınlara dönüyor. Online satış portalı ve yurt dışı satış mağazamız açılış aşamasına geldi"

RAUF MALTAŞ - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, bölge kadınının el emeği olan ürünlerin yurt dışına da pazarlanması için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP Eylem Planı kapsamında projenin yürütüldüğü Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta kadınlara eğitim, sağlık, beceri kazandırıcı, gelir getirici ve meslek edindirici kursların verilmesi amacıyla 1995'ten bu yana açılan 48 "Çok Amaçlı Toplum Merkezinde" (ÇATOM) kadınlara eğitim verildiğini bildirdi.

Merkezlerde el sanatları, trikotaj, biçki-dikiş, nakış, mefruşat, keçe, taş ve gümüş işleme, tekstil, yöresel bebek, hediyelik eşya, sabun, kumaş boyama, kuaförlük, güzellik uzmanlığı ile gıda gibi sektörlere yönelik meslek eğitimlerin verildiğini anlatan Karahocagil, merkezlerde sosyal ve kültürel etkinliklerin de sıkça yapıldığını vurguladı.

Karahocagil, GAP'ın aynı zamanda sosyal bir proje olduğunu aktararak, ÇATOM'ların GAP'ın sosyal ayağının en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

ÇATOM'larda her yıl 20 bin kadına doğrudan meslek eğitim verildiğini dile getiren Karahocagil, bugüne kadar ÇATOM'lar aracılığıyla ulaşılan kadın sayısının bir buçuk milyona yaklaştığına dikkati çekti.

Karahocagil, GAP ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle ÇATOM bünyesinde GAP kadının özel bir giyim markası oluşturduğunu kaydetti.

- "Bine yakın kadına doğrudan katkı sunduk"

Kadınların daha önce yurt içinde pazarladıkları ürünlerini yurt dışına da taşımaya çalıştıklarını belirten Karahocagil, şöyle devam etti:

"Argande bizim kadın giyim markamız, ÇATOM'larda kadınlarımız üretiyor. Arkasında çok ciddi bir tasarım ve dizaynır desteği var. İmzalı ürünler üretiliyor. Yaz kış koleksiyonları imzalı tasarımcılar tarafından yapılıyor. Şu anda Türkiye genelinde MUDO mağazalarında da Argande ürünleri satılıyor. Yakında yeni koleksiyonlar piyasaya çıkacak. Önemli olan bizim bölgedeki kadınlar için yeni bir istihdam kanalı oluşturmaktı, bunu da başardığımız için mutluyuz. Firma şu anda ciddi iş yapıyor. Bu bir piyasa ürünü değil tamamen sitilist, dizaynır ürünü. Biz bine yakın kadına doğrudan katkı sunduk. Ürünler normal piyasadan daha iyi fiyatlardan satılıyor, basit bir giyim ve üretimle ortaya çıkmıyor. Ürünler ciddi bir bakış açısı ve profesyonel yaklaşımla ortaya çıkıyor."

Kadınların el emeği göz nuru olan ürünlerin piyasada ciddi bir alıcı kitlesine ulaştığını vurgulayan Karahocagil, "Yurt içerisinde görülen yoğun talep dolayısıyla yurt dışına da açılma kararı aldık. Şu anda yurt dışı seçeneklerine yoğunlaştık kısa sürede kadınlarımızın ürünlerini farklı ülkelerde de pazarlama imkanı bulacağız. İnşallah Marks Spencer ile konuşuldu, yine uluslararası pazarda yeri olan birkaç firmayla daha görüşüldü. Uluslararası firmaların bölge kadınımızın markasına sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yer vereceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

- "En iyi tasarımcılarla çalışıyoruz"

GAP İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörü Adalet Budak Akbaş da bölge kadınının 1995 yılından itibaren ÇATOM bünyesindeki emeğinin adeta ilmek ilmek büyüdüğünü söyledi.

Koton ile GAP iş birliğinde "El Emeği Koleksiyonu" üretimi yaptıklarını anlatan Akbaş, bu koleksiyon kapsamında da 6 bin 500 kadına 2 milyon liranın üzerinde gelir sağlandığını dile getirdi.

Argande markasının altyapısının 10 yılda oluşturulduğunu anlatan Akbaş, şunları kaydetti:

"Argande markamızın Kilis'te özel bir atölyesi var, kadınlarımız burada üretim yapıyor. Ürünler çeşitli satış noktalarında müşterilerin beğenisine sunuluyor. Elde edilen gelir tekrar kadınlara dönüyor. Argande çok önemsediğimiz ve emek verdiğimiz bir çalışmanın ürünüdür. Türkiye'nin en iyi tasarımcılarıyla Argande için ortak çalışıyoruz, moda tasarım koordinatörlüğünü Hatice Gökçe yapıyor. Çok iyi çalışmalar ortaya çıkıyor. Bu aralar Argande ile yurt dışına çıkacağız, hazırlıklarımız devam ediyor. Online satış portalı ve yurt dışı satış mağazamız açılış aşamasına geldi. Bu markanın buraya gelmesinde koton markasının da ciddi desteği oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

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