GAP kapsamındaki illerde içme suyu problemine son

GAP kapsamında olan Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin ve ilçeleri, Şırnak ve İdil ilçesi ile Siirt ve ilçelerinde, DSİ tarafından birçok içme suyu tesisinin tamamlanarak hizmete alındığına dikkati eken Pakdemirli, "Tamamlanan tesislerle bölgeye yıllık 690,39 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu temin ediyoruz. Çoğu ilimizin acil içme suyu ihtiyaçlarını karşıladık. Ancak biz planlamalarımızı şehirlerimizin gelecekteki nüfuslarını da göz önünde bulundurarak uzun vadeli yapıyoruz. Hizmete alınan tesislerle bölgedeki illerin 2040, 2050 yıllarına kadar olan içme suyu ihtiyaçları planlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, GAP kapsamında olan illerde birçok içme suyu tesisinin tamamlanarak hizmete alındığını belirterek, "Tamamlanan tesislerle bölgeye yıllık 690,39 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu temin ediyoruz. Çoğu ilimizin acil içme suyu ihtiyaçlarını karşıladık." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, bölgede içme suyu temin projeleri anlamında bazı illerde çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, devam eden projeleri de en kısa sürede tamamlayarak vatandaşların temiz ve yeterli suya ulaşımını gelecekte de garanti altına alacaklarını vurguladı.

- Yapılan çalışmalar

Açıklamada, bölgedeki içme suyu projelerine ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, Atatürk Barajı'ndan su verilen Şanlıurfa'da içme suyu arıtma tesisi 1. kademe, 2. kademe, terfi merkezleriyle isale ve dağıtım hatları inşa edildi. Ayrıca Şanlıurfa Siverek, Suruç, Viranşehir, Hilvan, Birecik ve Halfeti ilçelerinde içme suyu isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi inşaatları devam ediyor.

Diyarbakır'da şehre Dicle Barajı'ndan alınan su iletiliyor. Bu kapsamda 25 kilometrelik isale hattı, günlük 255 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa edilerek, yıllık 128 milyon metreküp içme suyu temin edildi. Diğer yandan Ergani ilçesinin içme suyu problemini çözmek için yılda 15,6 milyon metreküp içme suyu temin edecek isale hattı ve arıtma tesisinin inşaatı tamamlandı.