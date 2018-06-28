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"GAP problemini çözeceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük dileği GAP'ın bitirilmesi, bundan sonra Şanlıurfa'da enerji ve GAP problemini çözeceğiz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük dileği GAP'ın bitirilmesi, bundan sonra Şanlıurfa'da enerji ve GAP problemini çözeceğiz." dedi.

Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ankara Valiliği iş birliğinde Polatlı ilçesinde yapılan Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesinin açılış törenine katıldı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düşüncesiyle yollarına devam ettiklerinin altını çizen Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin çok daha büyük işler yapacağını vurguladı.

Fakıbaba, yeni kurulan yerleşkenin örnek bir proje alanı olduğunu belirtti.

Tarım işçilerine büyük saygı duyduğunu ifade eden Fakıbaba, "Çiftçi olmazsa biz aç kalırız, bunun farkındayız. İnşallah bundan sonra sizlerin çok daha insanca yaşayabileceği ortamlarda çalıştırmak, refah seviyesini yükseltmek bizim en önemli görevlerimizden birisidir. " diye konuştu. Fakıbaba, şunları kaydetti:

"İnşallah biz Şanlıurfalıların da bütün problemlerini bir bir halledeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük dileği GAP'ın bitirilmesi, bundan sonra Şanlıurfa'da enerji ve GAP problemini çözeceğiz. Çok kısa zamanda Şanlıurfalı tarım işçisini burada göremeyeceksiniz. Artık Sarıoba tarım işçisi kardeşlerimi başka illerden alacak."

Fakıbaba, 58 ilde mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu, bu illerde de aynı projenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Hizmeti ibadet olarak gören bir partinin üyesi olduklarını ifade eden Fakıbaba, "İstenildiğinde oluyor, biz isteriz ve yaparız. Onun için inşallah her şey daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba gıda Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi

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