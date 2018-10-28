FİNANS

GAP, Uganda'ya model olacak

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 12:52 | Son Güncelleme

GAP, Uganda'ya model olacak

Türkiye'nin, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında elde ettiği ekonomik ve sosyal kazanımlardaki tecrübesi Uganda için model olacak.

Uganda Ankara Büyükelçisi Mubiru Stephen ve beraberindeki heyet, GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil'i Şanlıurfa'da ziyaret etti. Konuk heyete, GAP kapsamında Türkiye'nin elde ettiği ekonomik ve sosyal kazanımlar slayt sunumları eşliğinde anlatıldı.

Büyükelçi Stephen ise ülkesine ait proje ve iş birliği tekliflerinin yer aldığı bir sunum yaptı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında yapılacak iş birliğine ilişkin, Karahocagil ile Stephen arasında mutabakat imzalandı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, burada yaptığı konuşmada, Uganda heyetini kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GAP'ın tarımdan sağlığa, eğitimden ekonomiye kadar çok sayıda sektörle ilişkisi olduğunu belirten Karahocagil, Türkiye'nin ilk ve en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP'ın birçok ülke için model olmaya devam ettiğini söyledi.

Karahocagil, "Uganda ile yaptığımız iş birliği kapsamında örnek ve başarılı uygulamalarımız onlar için model olacak. Türkiye için bu başarı gurur vericidir. Ülkemizin yanı sıra bize ihtiyaç duyan tüm ülkelere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Heyet, ziyaretin ardından kentte GAP kapsamında faaliyete geçen tesislerde incelemelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
gap GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil Şanlıurfa Uganda

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