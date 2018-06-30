GAP yatırımlarla büyüyor

- Suriye'deki savaşa rağmen

Bölgenin yanı başında devam eden Suriye'deki iç savaşa ve yıllarca süren terör olaylarına rağmen yatırımların sürdürüldüğünü kaydeden Karahocagil, şöyle devam etti:

"Bölgeye 1990'dan beri GAP katkıda bulunuyor. Bölge o tarihten bu yana bir çok sıkıntı ve krizler yaşadı. Buna rağmen bölgenin direncinin düşmediğini görüyoruz. Bölgede krizlere karşı olumlu bir direnç var. Bu GAP'ın getirdiği vizyonel bakıştan kaynaklanıyor. Bölgenin göstergeleri artık Türkiye'nin gerisinde değil çoğu bölgeden de ileri düzeyde sosyal hayat iyileşti, ekonomik refah bütün sıkıntılara rağmen arttı. Aslında 2012 yılında bölge çok yüksek bir ivme yakalamıştı ancak yine krizler oldu. Biraz sıkıntılar oldu şimdi tekrar toparlanıyoruz. İnşallah bölgeye bu anlamda bu direnci artıracak katkılar vermeye devam edeceğiz."

Sadrettin Karahocagil, bölgedeki ekonomik göstergelerin de hızla iyiye doğru gittiğine değindi.

Özellikle bölgenin ihracata olan katkısının her geçen yıl arttığına işaret eden Karahocagil, "İhracatımız 2000'li yılların başlarında 600 milyon dolar iken bugün bu rakam 9-10 milyar dolar sınırındadır. Biz ilk başlarda Türkiye ihracatının yüzde 2'sini yaparken bugün yüzde 5'ini yapabilecek seviyeye geldik. Tabii o zaman Türkiye'nin ihracat rakamı 10 milyar dolardı şimdi 150 milyar doları buldu. Yani bu anlamda bölge ülke ekonomisine çok ciddi katkıda bulundu." diye konuştu.