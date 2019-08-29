GAP'ın barajları bölgeye hayat veriyor

MEHMET FATİH ASLAN - Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Fırat ve Dicle nehirlerine yapılan barajlar, yaklaşık 600 bin hektar alanın sulanmasını sağlayarak bölge topraklarına hayat veriyor.

"Atatürk Barajı bizim sulama depomuz. Atatürk Barajı ile Adıyaman ve Şanlıurfa'daki tüm sulamaları yapıyoruz. Ayrıca şu anda başlayan Siverek ve Hilvan sulamaları da yine Atatürk Barajı'ndan yapılacak. Bunun yanında 220 kilometre uzunluktaki ana kanal vasıtasıyla Mardin Derik'e kadar olan Viranşehir, Ceylanpınar ovaları sulanıyor. Daha ilerisinde de aynı kanalla Mardin'in Kızıltepe Ovası sulanacak. Yani Atatürk Barajı bölgedeki ana su depomuzdur."

- "Ilısu Barajı, Dicle Nehri üzerindeki su deposu olacak"

Karahocagil, Atatürk Barajı'nın Fırat Nehri üzerindeki su deposu görevini gördüğünü, Dicle Nehri üzerinde ise Ilısu Barajı'nın aynı görevi üsleneceğini söyledi.

Barajın Dicle üzerinde büyük bir su deposu olacağını kaydeden Karahocagil, şöyle devam etti:

"Ilısu Barajı, Dicle üzerindeki diğer barajlara göre bu bölgedeki su deposu görevini üslenecek. Hem elektrik üretilecek hem sulama yapacak hem de kendinden sonra gelen diğer barajları besleyecek. Dicle Nehri üzerinden yapılan Batman sulamaları var. Onun altında da Cizre, Silopi ve Şırnak sulamaları da Dicle Nehri suyu ile yapılacak. Ilısu Barajı da aynen Atatürk Barajı gibi bizim Dicle Nehri üzerindeki su depomuz olacak."