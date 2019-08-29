FİNANS

GAP'ın barajları bölgeye hayat veriyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

GAP kapsamında enerji üretiminin yanı sıra su sağlayan barajlar, bölgede yaklaşık 600 bin hektar alanın sulanmasını sağlıyor - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil: - "Atatürk Barajı bizim sulama depomuz. Atatürk Barajı ile Adıyaman ve Şanlıurfa'daki tüm sulamaları yapıyoruz" - "Ilısu Barajı, Dicle üzerindeki diğer barajlara göre bu bölgedeki su deposu görevini üslenecek. Hem elektrik üretilecek hem sulama yapacak hem de kendisinden sonra gelen diğer barajları besleyecek"

MEHMET FATİH ASLAN - Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Fırat ve Dicle nehirlerine yapılan barajlar, yaklaşık 600 bin hektar alanın sulanmasını sağlayarak bölge topraklarına hayat veriyor.

GAP kapsamında bugüne kadar aralarında "Barajların efendisi" olarak nitelendirilen Atatürk Barajı'nın da bulunduğu 19 baraj tamamlandı.

Projenin temel eksenini oluşturan sulama yatırımlarının sürdüğü bölgede, barajlar sayesinde bugüne kadar 1500 kilometrenin üzerinde ana kanal yapılarak yaklaşık 600 hektar verimli toprak sulamaya açıldı.

Yaş sebze, meyve ve endüstri bitkilerinin ekim alanı haline gelen ve önemli verim artışı sağlanan bölge, barajlar sayesinde enerji üretiminin yanı sıra, sulu tarım yapılabilmesi imkanına da sahip bulunuyor.

- "Atatürk Barajı bizim sulama depomuz"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP kapsamında bölgenin verimli topraklarının suya kavuştuğunu vurguladı.

Bölgenin önemli sulama ihtiyacının Atatürk Barajı'ndan karşılandığını aktaran Karahocagil, şöyle konuştu:

"Atatürk Barajı bizim sulama depomuz. Atatürk Barajı ile Adıyaman ve Şanlıurfa'daki tüm sulamaları yapıyoruz. Ayrıca şu anda başlayan Siverek ve Hilvan sulamaları da yine Atatürk Barajı'ndan yapılacak. Bunun yanında 220 kilometre uzunluktaki ana kanal vasıtasıyla Mardin Derik'e kadar olan Viranşehir, Ceylanpınar ovaları sulanıyor. Daha ilerisinde de aynı kanalla Mardin'in Kızıltepe Ovası sulanacak. Yani Atatürk Barajı bölgedeki ana su depomuzdur."

- "Ilısu Barajı, Dicle Nehri üzerindeki su deposu olacak"

Karahocagil, Atatürk Barajı'nın Fırat Nehri üzerindeki su deposu görevini gördüğünü, Dicle Nehri üzerinde ise Ilısu Barajı'nın aynı görevi üsleneceğini söyledi.

Barajın Dicle üzerinde büyük bir su deposu olacağını kaydeden Karahocagil, şöyle devam etti:

"Ilısu Barajı, Dicle üzerindeki diğer barajlara göre bu bölgedeki su deposu görevini üslenecek. Hem elektrik üretilecek hem sulama yapacak hem de kendinden sonra gelen diğer barajları besleyecek. Dicle Nehri üzerinden yapılan Batman sulamaları var. Onun altında da Cizre, Silopi ve Şırnak sulamaları da Dicle Nehri suyu ile yapılacak. Ilısu Barajı da aynen Atatürk Barajı gibi bizim Dicle Nehri üzerindeki su depomuz olacak."

- "Silvan Barajı da verimli topraklara su sağlayacak"

Dicle Nehri üzerinde yapımı devam eden Silvan Barajı'nın da sulamaya büyük katkı sağlayacağını belirten Karahocagil, barajın çok büyük bir proje olduğuna dikkati çekti.

Karahocagil, Silvan Barajı'nın bin kilometreye yakın sulama kanalıyla 240 bin hektar alanı sulayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu projede bütün alanlarda çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki arazi toplulaştırmaları da hukuki sorunları hariç bitmek üzere. Bölgede ekonomik olarak sulanmasında Türkiye'ye fayda sağlayacak alanların hemen hemen hepsine girilmiş, çalışma yürütülmüş olacak. Sulama Harran Ovası'nda kadar Suruç, Kızıltepe ovalarında da çok anlamlı. Özellikle hem Bismil, Silvan ve Diyarbakır ovaları da verim açısından Harran Ovası ile yarışabilecek durumda. Bu ovalarda, sulama ile birlikte çok ciddi verim artışı sağlanacak."

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştıİsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı
İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayızİHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Barajı gap GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocag Güneydoğu Anadolu Projesi Sulama

En Çok Okunan Haberler

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

Yürürlükte! 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

Yürürlükte! 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız

İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız

SÖYLEŞİ - Orakçıoğlu: Gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli

SÖYLEŞİ - Orakçıoğlu: Gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli

Limak, Senegalli gençlere havacılığın kapılarını araladı

Limak, Senegalli gençlere havacılığın kapılarını araladı

İndirim Festivali başladı

İndirim Festivali başladı

SÖYLEŞİ - Koineks / Özer: Merkez bankaları kripto paraları mecburen kabul etti

SÖYLEŞİ - Koineks / Özer: Merkez bankaları kripto paraları mecburen kabul etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.