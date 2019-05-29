FİNANS

"GAP'ın başkenti"nde yağışlar arpa üreticisinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, geçen yıl kuraklık nedeniyle umduğunu bulamayan arpa üreticisi, bu sezon etkili olan yağışlar sayesinde hasadına başladığı üründen yüksek verim bekliyor - HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu: - "Son yıllarda meydana gelen kuraklık nedeniyle arpa çiftçisi mağdur olmuştu, bu yıl fazla yağışlar nedeniyle yüksek verim bekleniyor" - Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu: - "Bu yıl Şanlıurfa'da arpada rekor verim bekliyoruz. Özellikle kuru tarım alanlarında arpa için çok güzel yağış alınması çiftçimizin yüzünü güldürdü"

HALİL FİDAN - Türkiye'nin önemli tahıl üretim alanlarından GAP'ın merkezi konumundaki Şanlıurfa'da arpa hasadına başlayan üreticiler, sezon boyunca etkili olan aşırı yağışlar sayesinde bereketli bir sezon bekliyor.

Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa, verimli arazilerinden ülkenin mercimek üretiminin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu, arpanın ise yüzde 11'ini karşılıyor.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı "GAP'ın başkenti"nde Atatürk Barajı'nın sağladığı sulama imkanları sayesinde tarlalarda yılda birden çok ürün elde edilebiliyor.

Sulamaya açılamayan bölgelerde daha çok arpanın üretildiği Şanlıurfa'da, geçen yıl kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçiler, bu yıl bol yağış alması dolayısıyla hasadına başladıkları üründen yüksek verim alarak bereketli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bölgede elde edilen tahıl ürünleri ülke ekonomisine ciddi katkı sağlarken, çiftçiler arpa hasadının ardından saplardan elde ettikleri samanı ise hayvanların kışın beslenmesi için değerlendiriyor.

- "Yağışlar verimi artırdı"

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hububat üreticisinin bu yıl verimli bir dönem geçirdiğini belirterek, rekoltede ciddi bir artış beklediklerini söyledi.

Önemli bir kısmı hayvan beslenmesinde ve bir kısmı da sanayide kullanılan arpada hasadın Şanlıurfa'da başladığını anlatan Çullu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de tarımsal üretim bakımından buğdaydan sonra ikinci sırada arpa bulunuyor. Dekara ortalama verimi 220-330 kilogram olan arpa, Şanlıurfa'da 2 milyon dekarda üretiliyor. Son yıllarda meydana gelen kuraklık nedeniyle arpa çiftçisi mağdur olmuştu ancak bu yıl fazla yağışlar nedeniyle yüksek verim bekleniyor. Türkiye'de arpa üretiminin çok önemli bir bölümü kuru şartlarda ve genelde kıraç alan denilen ve üretkenliği zayıf olan topraklarda yetiştiriliyor. Verimliliği tamamen doğal yağışlara bağlı olan arpa bitkisi, 2018-2019 üretim sezonunda şanslı yılını yaşıyor. Ortalama 220-300 kilogram olan arpa veriminin, bu yıl ortalamanın yaklaşık 2 katı olan yağışlardan dolayı artacağı tahmin edilmektedir."

- "Yüksek verim bekliyoruz"

Hasat yapan çiftçi Mehmet Sel ise kuru tarımla arpa üretimi gerçekleştirdikleri için yağmurun kendileri açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Ekim ayından itibaren etkili olan yağışlar sayesinde bereketli bir sezon geçireceklerine inandığına ifade eden Sel, "Geçen yıl kötü bir hasat dönemi geçirdik. Allah'a şükür bul ise beklentimizin çok üstünde yağmur düştü. Bu sayede ekinlerimiz iyi gelişti. Şimdi de biçerdöverleri bekliyoruz. İnşallah yüksek verim bekliyoruz." diye konuştu.

- Çiftçilerin "altın yıl" yaşayacak

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da geçen yıl bölge genelinde yaşanan kuraklığın arpa üreticisini de olumsuz etkilediğini hatırlatarak, bu yıl ise çiftçinin hasada mutlu bir şekilde başladığını aktardı.

Bölge genelinde yüksek rekolte beklendiğinin altını çizen Eyyüpoğlu, Şanlıurfa'nın hububat tarımı açısından önemini hatırlatarak, çiftçilerin adeta "altın yılı" yaşayacağını, bunun da kent ve ülke ekonomisini canlandıracağını belirtti.

"Bu yıl Şanlıurfa'da arpada rekor verim bekliyoruz." diyen Ahmet Eyyüpoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle kuru tarım alanlarında arpa için çok güzel yağış alınması çiftçimizin yüzünü güldürdü. Bu yıl arpa ekim alanımız geçen yıllara oranlara tahmini yüzde 10 daraldı diyebiliriz. Buna karşılık verim oranının ise bu açığı kapattığını tahmin ediyoruz. Oldukça kaliteli arpa hasadı yapacağız inşallah. Ayrıca bu yıl arpa fiyatları da iyi bakanlığın açıkladığı fiyat 1,10 lira. Serbest piyasada da buna yakın rakamlar var. Çiftçiler olarak fiyatın iyi olduğunu düşüncesindeyiz."

- "Bereketli bir sezon öngörüyoruz"

Zahireciler Borsası esnafı Murat Ayneli ise hasadın başlamasıyla, arpa alımına başladıklarını ve yağışlar sayesinde gelen ürünün de son derece kaliteli olduğunu ifade etti.

Borsada arpanın 1,30 liradan işlem gördüğünü dile getiren Ayneli, "Şanlıurfa arpanın merkezi, artık ürünün hasadı yoğun bir şekilde başladı. Yıl boyunca etkili olan yağışlar sayesinde hem verim hem kalite iyi görünüyor. Fiyatlar da son derece iyi seyrediyor. Bu anlamda arpa üreticisinin bereketli bir sezon geçireceğini ön görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran geceÇığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece
TBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilirTBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilir
'Lisanslı depoculuk, çiftçiye kazandırıyor''Lisanslı depoculuk, çiftçiye kazandırıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arpa gap hasat hububat Şanlıurfa yağış

En Çok Okunan Haberler

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

BES'te devlet katkılarına düzenleme

BES'te devlet katkılarına düzenleme

Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Altında neler bekleniyor?

Altında neler bekleniyor?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin'den Türk tatlıcılara çağrı var: "Buraya şube açarsanız çok kazanırsınız"

Çin'den Türk tatlıcılara çağrı var: "Buraya şube açarsanız çok kazanırsınız"

TBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilir

TBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilir

'Lisanslı depoculuk, çiftçiye kazandırıyor'

'Lisanslı depoculuk, çiftçiye kazandırıyor'

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Denizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrı

Denizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrı

“Türkiye’nin uluslararası itibarını Türkiye’nin markaları kuvvetlendirecek”

“Türkiye’nin uluslararası itibarını Türkiye’nin markaları kuvvetlendirecek”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.