GAPSHOES 27. Uluslararası Ayakkabı Fuarı

Sektörün Türkiye'nin önemli ve son yıllarda çıkış yakalanan sektörlerinden biri olduğunu belirten Şimşek, bu alandaki üç ana üretim üssünden birinin Gaziantep olduğunu ifade etti. Şimşek, Türkiye'nin her alanda önemli büyüme motorlarından olan "gazi şehrin" bu alanda potansiyelinin büyük, geleceğinin ise parlak olduğunu dile getirdi.

Doğru bir stratejiyle Türkiye'nin bu alanda çok mesafe kat edebileceğini vurgulayan Şimşek, şunları söyledi:

"Gaziantep, İstanbul ve İzmir ile birlikte en önemli kümelenme şehrimiz. 2002'de 6,6 milyon dolarlık ihracattan bu sene muhtemelen, rahat bir şekilde 150 milyon dolara gidecek bir sektör. İlk 5 ayda muhtemelen 58 milyon dolar sektörün ihracatı var. Sürekli bir şekilde yükselen trend. Bu sektörde 20 bin firma, 250 bine yakın çalışan var. 30 sektörle de bağlantısı var. Bu nedenle istihdam ve ihracat potansiyeli açısından çok önemli bir sektör. Son yıllarda Gaziantep, çok güçlü bir yükseliş içinde, bu fuar bu ivmeyi daha da güçlendirecek."

Başbakan Yardımcısı Şimşek, sektörde makineleşmede arzu edilen seviyede olunmadığına, işlerin el yordamıyla yapıldığı birçok firma bulunduğuna dikkati çekti. Şimşek, şöyle devam etti:

"Bizim tabii ki dünyayla rekabet etmemiz lazım. Birim maliyetlerini aşağı çekip, verimliliği artırmamız lazım. Baktığımız zaman en çok ithalatı yapan 5 ülkenin 4'ü Avrupa'da. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya geliyor. Dolayısıyla Gaziantep ve Türkiye olarak ihracatımız bu büyük pazarlarla örtüşüyor mu? Değil. Tasarım ve makineleşme noktasında, daha iyi teknoloji kullanımı noktasında bizim bir miktar daha mesafe kat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim pazarlara baktığımız zaman en büyük pazarımız Irak. Irak pazarı toplam ihracatımızın yüzde 12'sini oluşturuyor. Sonra Rusya Federasyonu, Almanya, Bulgaristan ve Suudi Arabistan geliyor. İlk 5'e giren ülkelere daha yoğun bir şekilde konsantre olmamız gerektiği ortada. Sektörel dönüşüm gerekiyorsa biz hükümet olarak yanınızda olacağız. Üretimden, nihai aşamada Turquality yoluyla pazara erişimde yardımcı olacağız. Kat edeceğimiz mesafe çok."