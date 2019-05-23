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GAP'ta 28 milyar dolarlık enerji üretildi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 12:00 | Son Güncelleme

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil: - "Ilusu Barajı'nın tamamlanmasıyla, bölgede enerji projelerinde tamamlanma oranı yüzde 90'ı aşacak ve GAP bölgesi, enerjide ülke ekonomisine gerçek katkısını sunacak" - "GAP kapsamındaki barajlarda enerji üretimi 2018 yılı sonu itibarıyla 450 milyar kilovatsaati aşmış durumda. Bunun da yaklaşık 28 milyar dolarlık karşılığı bulunmaktadır"

MEHMET FATİH ASLAN - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki barajlardan 28 milyar dolarlık elektrik enerjisi elde edildiği bildirildi.

Bünyesinde 22 baraj, 19 HES ve sulama şebekelerinin bulunacağı GAP kapsamındaki yatırımlara son yıllarda ayrılan ödeneklerle hızlı bir şekilde devam ediliyor.

Enerji yatırımlarında yaklaşık yüzde 75 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı projede, "Barajların Efendisi" olarak nitelenen Atatürk Barajı ile Karakaya, Keban, Birecik, Batman, Dicle ve Kralkızı'nın da aralarında bulunduğu barajlardan hidroelektrik enerjisi üretiliyor.

Türkiye'nin hidroelektrik enerjisi üretiminin önemli bir kısmınının yapıldığı GAP, sadece bu alanda bile ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamındaki enerji yatırımlarının önemli kısmının tamamlandığını, kalan kısımlar için de hızlı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Projenin önemli barajlarından Ilusu'da inşaat çalışmalarının sona erdiğini ve burada su tutulmaya başlandığını dile getiren Karahocagil, Silvan Barajı'nda da fiziki gerçekleşmenin yüzde 60'ı geçtiğini, barajın tamamlanmasıyla 2 milyon 300 bin dönüm arazinin sulama imkanına kavuşacağını bildirdi.

Karahocagil, "Ilusu Barajı'nın tamamlanmasıyla, bölgede enerji projelerinde tamamlanma oranı yüzde 90'ı aşacak ve GAP bölgesi, enerjide ülke ekonomisine gerçek katkısını sunacak.GAP'ta şu an elimizde yapılması planlanan Cizre Barajı var. Cizre Barajı'nın, Silvan Barajı'nın bitmesiyle enerji projelerimizin hepsini tamamlamış olacağız." dedi.

- "Son 2 yılda 100 milyar kilovatsaat enerji üretildi"

Karahocagil, GAP'ın ülkenin hidroelektrik enerjisi üretimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yeni HES'ler kurulmasına rağmen GAP'ın bu alandaki liderliğini sürdürdüğünü vurgulayan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Türkiye hidroelektrik üretiminin yüzde 40'ının üzerindeki bölümünü tek başına GAP yapıyor. Ilısu, Silvan, Cizre barajlarının tamamlanmasıyla birlikte bu oranın artmasını, hatta yüzde 50'leri geçmesini bekliyoruz. GAP kapsamındaki barajlarda enerji üretimi 2018 yılı sonu itibarıyla 450 milyar kilovatsaati aşmış durumda. Bunun da yaklaşık 28 milyar dolarlık karşılığı bulunmaktadır. Son 2 yıldaki yağışlarla birlikte barajlarımızdaki hem su seviyesi yükseldi hem de iyi miktarda hidroelektrik enerjisi üretimi oldu. Son bir, iki yıl içinde bölgedeki enerji üretimi 350 milyar kilovatsaatten 450 milyar kilovatsaate yükseldi. Yani son 2 yılda yağışların fazla olması sayesinde 100 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleşti. Başta Atatürk Barajı olmak üzere barajlarımızda kapasitelerine yakın üretim gerçekleşiyor. Böylece GAP projesinin ülke ekonomisine birçok alanda olduğu gibi enerji alanında da katkısı artarak devam ediyor."

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