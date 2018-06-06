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GAP'ta organik tarım planı

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil: - "Bölgede organik tarımla hem vatandaşın gelirini artırmaya hem de rekabet gücü yüksek ürünleri üretmeye çalışıyoruz" - "Organik gıda sadece bölgenin değil, dünyanın geleceği. O açıdan şimdiden hazırlanmamız lazım"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, projenin uyguladığı yerlerde organik tarımın giderek geliştiğini belirterek, "Bölgede organik tarımla hem vatandaşın gelirini artırmaya hem de rekabet gücü yüksek ürünleri üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Karahocagil, AA muhabirine, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) teknik desteğiyle yürütülen "GAP Organik Tarım Küme Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgenin yenilenebilir enerji, turizm ve organik tarımla sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da ciddi bir rekabet gücü bulunduğunu tespit ettiklerine işaret eden Karahocagil, "GAP Eylem Planı'nı fırsat bilerek bu 3 alanda projeler ortaya koyduk. Hedefimiz gerçekten ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir başarı hikayeleri yaratmaktı. Kümeleme yaklaşımını da bunun için kullandık." diye konuştu.

Karahocagil, bölgenin zeytin, pamuk, fıstık, buğday, mercimek, bal gibi ürünler açısından güçlü potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu alanlarda çeşitli kooperatif, birlik, üretici örgütü kurmayı teşvik ettik. Böylelikle üreticileri bir araya getirdik. Kamunun üreticileri tek tek değil de birlik halinde desteklemesi daha anlamlı. Birlikler üzerinden hem ürünü hem de üreticiyi desteklemiş olduk. Şu anda birliklerin üye sayıları inanılmaz rakamlarda. Böylece ciddi bir kesime katma değeri yüksek ürünler ürettirip ciddi bir gelir aktarmış oluyoruz. Üreticiler, pazara daha rahat ulaşıyorlar."

Projeyle üreticilerin bilincinin arttığını vurgulayan Karahocagil, bölgede organik tarımla hem vatandaşın gelirini artırmaya hem de rekabet gücü yüksek ürünleri üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Karahocagil, organik tarımda pazarlama konusunda çok ciddi çaba harcadıklarının altını çizerek, "Hem ulusal hem uluslararası fuarlarda stantlar kiralıyoruz ve organik tarım üreticilerimiz oralarda ürünlerini sergiliyorlar. Bu anlamda İzmir'deki ekolojik fuara çok ciddi katkıda bulunuyoruz. Dünyanın en büyük organik tarım fuarı Almanya'nın Nürnberg şehrindeki BIOFACH'a mutlaka katılıyoruz. Kalkınma ajanslarıyla imzalanan yeni anlaşmayla da organik tarımda pazarlama sıkıntılarını giderecek bir mekanizma oluşturmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Organik gıda dünyanın geleceği"

GAP Organik Tarım Küme Projesi'nin ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir model çalışmasının yapıldığını anlatan Karahocagil, "Bunları farklı küme çalışmaları yapmak isteyenler için bir araç seti haline getirelim istiyoruz. Onun için de modelleme çalışmamızı yapıyoruz. Gerçekten başarılı ve çok da pahalı olmayan bir model. Bu tecrübemizi sadece Türkiye ile değil, dünyayla paylaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Karahocagil, tarımın geleceğinin organik tarımda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Organik tarım Türkiye'de şu anda çok önemsenmeyebilir ama Londra'da organik gıda zincirleri görülebiliyor, Almanya organik gıdaya çok önem veriyor. ABD'de organik gıdayla ilgili market ve restoranları görüyoruz. Bize bugüne kadar yedirilen birçok şeyin ne kadar yanlış, ters etkileri olduğunu anlıyoruz. Aslında en doğru yol, gıdaların organik olarak insanlara sunulması. Organik tarımdaki yeni usullerle verim sorununun da çözüleceği biliniyor. Organik gıda sadece bölgenin değil, dünyanın geleceği. O açıdan şimdiden hazırlanmamız lazım."

- GAP Organik Tarım Küme Projesi

GAP Organik Tarım Küme Projesi kapsamında, son 10 yılda Güneydoğu Anadolu'da organik gıda üretim miktarı yüzde 118 artarak, 70 bin tona çıktı. Organik tarım yapan çiftçi sayısı da yüzde 8 artışla 881'e ulaştı.

GAP bölgesinde organik tarım değer zinciriyle ilgili ürün işleme, paketleme, örgütlenme, satış ve pazarlama alanlarında bugüne kadar 42 pilot proje uygulandı. Bu yıl sonu itibarıyla proje sayısının 50'ye ulaşması planlanıyor.

UNDP'nin teknik desteğiyle bugüne kadar 33 pilot proje desteklendi. Bu pilot projelerin uygulanmasıyla GAP bölgesine 9 milyon liralık kaynak aktarımı sağlandı.

2012-2017 döneminde 44 eğitim programı düzenlendi. 12 yurt içi, 5 yurt dışı toplam 17 fuara katılım sağlandı. Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Ilgın köyünde yapılan sulama altyapısıyla 34 çiftçinin istihdamı desteklendi.

Adıyaman'da 19 arıcıya güneş enerjisi panelli gezici arı evi sağlandı. Yenilikçi yöntemlerle katma değeri artan organik arı ürünleri üretildi. Adıyaman, Şırnak ve Siirt'te 5 bin 50 adet organik kovan dağıtıldı, 235 çiftçi istihdam edildi.

Bölgede organik sertifikalı tohumluk üreten ilk çoğaltma serası Diyarbakır'da, organik tavuk yetiştirme ve organik tavuk yemi üretim tesisi Dicle Üniversitesinde kuruldu. 2 bin 500 organik sertifikalı etlik tavuk üretildi.

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı GAP Organik Tarım Küme Projesi Sadrettin Karahocagil

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