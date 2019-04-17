GAP'ta teknoloji destekli tarım dönemi

RAUF MALTAŞ - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Türkiye'nin teknoloji devi kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, ekimden hasada kadar tarımdaki her aşamayı uydu ve sensörler aracılığıyla takip etmeye başladıklarını belirtti. Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP'ın Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı bölgesel kalkınma projelerinden birisi olduğunu söyledi. GAP'ın bölge halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirildiğini hatırlatan Karahocagil, tarımsal üretimde teknolojinin daha fazla kullanılması için de yatırımları hızlandırdıklarını dile getirdi. Karahocagil, proje kapsamında bölgedeki verimli arazilerin hemen hemen tamamının suyla buluşturulduğunu ifade ederek, GAP'ta verimliliğin sulamayla 15 kata kadar artırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Bölge çiftçisinin tarımda hassas teknoloji kullanımını artırmayı hedeflediklerini belirten Karahocagil, bu amaçla da "Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması" projesini yürüttüklerini kaydetti.

- "İlk hassas yazılımı ürettik" Uydudan çekilen görüntüler sayesinde üretim ve rekolte ölçümü yapabildiklerini, bunan yanı sıra bitkinin su ve gübre gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Karahocagil, şöyle devam etti: "Tarımda, uyduların ve sensörlerin kullanıldığı teknolojilere yoğunlaştık. Hassas tarım konusunda TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile ortak proje yürütüyoruz. HAVELSAN ve ASELSAN ile iş birliği yapıyoruz. Biz yeni teknoloji üretmekten ziyade, üretilmiş teknolojileri tarıma yönlendirme taraftarıyız. Bu amaçla da Türkiye'nin teknolojideki dev kurumlarıyla iş birliği yaptık. Birkaç yıldır projemiz devam ediyor. Türkiye'nin ilk hassas yazılımını da TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile ürettik. İnşallah yakında Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla da tanıtım programı yapacağız." Karahocagil, her alanda geliştirilen akıllı teknolojilerin, bölgenin verimli topraklarıyla da buluşturulduğunu belirtti. "Hassas tarımın" hem üretici hem de tüketici açısından oldukça faydalı olduğunu anlatan Karahocagil, şunları kaydetti: