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GAPTARIM VE GAPFOOD fuarları açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 18:23 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Gaziantep işlenmiş gıdayla ilgili lokomotif olabilir. Dünyada tarımsal ürünlerde yedinci sıradayız ama işlenmiş gıdalarda iyi konumda değiliz. İlk 15'te bile değiliz. Bu anlamda ilerleyeceğimiz çok yol var"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 10. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ile 15. Gıda Fuarı'nın (GAPFOOD) açılışı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapıldı.

Bakan Pakdemirli, Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok köklü bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Bu anlamda şehirlerin kendilerini öne çıkararak gelirler elde etmesi gerektiğini anlatan Pakdemirli, Gaziantep'in gastronomi alanında kendini göstermeye başladığını ancak iç piyasadan çektiği turistleri dış piyasadan da çekmeyi başarması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep'in sanayi ve ticaret şehri olduğu gibi işlenmiş gıda anlamında da önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırdığını belirten Pakdemirli, "Gaziantep işlenmiş gıdayla ilgili lokomotif olabilir. Dünyada tarımsal ürünlerde yedinci sıradayız ama işlenmiş gıdalarda iyi konumda değiliz. İlk 15'te bile değiliz. Bu anlamda ilerleyeceğimiz çok yol var. Gaziantep de aslında bu konuda önemli bir yer." diye konuştu.

Pakdemirli, Türk insanının müteşebbis olduğunu belirterek, fuarların da sektörün paydaşlarının bir araya gelmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yerel seçimde kentin desteğinin devam etmesi gerektiğini belirten Pakdemirli, yerelde iktidar olunamadığı zaman, yerelle iktidar arasında düzgün hizmet akışının sağlanamadığını ifade etti.

- Diğer konuşmacılar

Vali Davut Gül de Gaziantep'in fuarlar konusunda kendisini her geçen gün geliştirdiğini dile getirdi.

Fuarların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gül, kentin fuarcılıkta kendisini daha da geliştirip ticaret ve sanayi alanında gelişimini sürdüreceğini vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Gaziantep'in sanayi, ticaret ve turizm şehri olmanın yanı sıra aynı zamanda önemli bir tarım şehri olduğunu dile getirdi.

Tarıma ve çiftçiye dair ne varsa o sorunlarla ilgilendiklerini ve çok özel projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Şahin, "Gaziantep'teki tarım, her geçen gün yükseliyor. Artık bize gördüğünüz üzere salonlar yetmiyor. Önümüzdeki süreçte bu salonları da genişletmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra fuarın açılışını yaparak stantları gezdi.

- GAPTARIM VE GAPFOOD fuarları

Fuarlar, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin desteğiyle Akort Fuarcılık tarafından düzenleniyor. 9 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek fuarlarda, tarım makineleri, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri, gıda ürünleri gibi ürün grupları yer alıyor.

Başta Gaziantep olmak üzere, Ankara, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'dan firmaların katıldığı fuarların, 200 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

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açıldı fuar GAPFOOD GAPTARIM Gaziantep Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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