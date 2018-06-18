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Garanti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 18:20 | Son Güncelleme

Ürün ve servislerindeki dijitalleşme sürecini şubelerdeki değişimle bütünleştirerek geçen yıl yeni hizmet modelini hayata geçiren Garanti Bankası, 500.

Garanti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladı

İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Ürün ve servislerindeki dijitalleşme sürecini şubelerdeki değişimle bütünleştirerek geçen yıl yeni hizmet modelini hayata geçiren Garanti Bankası, 500. şubesinin dönüşümünü tamamladı.
Garanti’nin Türk bankacılık sektöründe de yeni bir dönemi başlatan yeni hizmet modeliyle, tüm Garanti şubeleri, “dijitalleşme” ekseninde müşterilerin her türlü hizmeti tek bir noktadan, en hızlı ve kolay şekilde alacağı yenilikçi bir yapıya bürünüyor.
Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Garanti şubelerinin dönüşümü hakkında bilgi verdi:
“Garanti Bankası olarak, yenilikçi ürün ve hizmet yaklaşımımızla, her zaman müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya odaklandık. Dijitalleşmeye verdiğimiz önem doğrultusunda bugün bankamızdaki nakit dışı finansal işlemlerin %92’si dijital kanallarımızdan gerçekleşiyor.
“Ancak şubeler stratejik açıdan önemini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda ürün ve hizmetlerdeki dijitalleşmenin yanında, şubelerimizde, ‘dijitalleşme’ ekseninde yenileniyor ve geleceğe dönüşüyor.
“2017’nin Ağustos ayında başlattığımız bu dönüşüm projesinde kısa sürede 500 şubenin dönüşümünü tamamlayarak, müşterilerimize baştan sona kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatma fırsatı bulduk.”
Fuat Erbil, temel stratejilerinin önemli bir bileşeni olan çalışanlarının, sahip olduğu yetkinlikler ve artan donanımlarıyla projenin önemli bir parçası ve tamamlayıcısı haline geldiklerini söyledi ekledi:
“Bu dönüşümle birlikte, müşterilerimizin şubede ortalama bekleme sürelerinde dikkate değer bir kısalma yaşanırken, tek noktadan her türlü hizmeti almaktan duydukları memnuniyet, aynı şekilde çalışan verimliliğindeki artış yeni hizmet modelinin başarısını ortaya koyuyor.
“Dijitalleşme sürecinin çok önemli bir halkası olan yeni hizmet modelimizle Türk bankacılık sektörüne de öncülük etmekten son derece mutluyuz.”
Şubelerin fiziki yapısını yeni konseptiyle tamamıyla değiştiren Garanti, bu kapsamda şubelerde her müşterinin tüm hizmetlerini tek noktadan oturarak alabileceği bir yapı oluşturdu.
Yeni hizmet modeliyle müşteriler artık işlemlerinin sonunda sayfalarca doküman imzalamak yerine, şubede bulunan tabletler üzerinden veya kendi cep telefonlarından internet bankacılığı ortamına giriş yaparak onay sürecini hızlı ve kolayca tamamlayabiliyor.
Ayrıca, müşterilerin hem dijital kanallarda, hem de şubede tüm Garanti deneyimini her zamanki standartta, hızlı ve kaliteli şekilde tamamlayabilmeleri için tüm iş akışı ve süreçleri gözden geçirildi ve yeni teknolojiler entegre edildi.
Yeni hizmet modeli kapsamında, 2018’in sonuna kadar tüm Garanti şubelerinin dönüşümü tamamlanacak.

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