İstanbul, 21 Aralık (DHA) Garanti Bankası, borçlanma programı çerçevesinde yurt dışı piyasalardan "toplam 1.3 milyar doları aşan" finansman sağladığını açıkladı.

İki ayrı finansman sözleşmesi çerçevesinde dört farklı dilimde sağlanan fonlama 367 gün, 2 yıl 1 gün ve 7 yıl vadelerden oluştu.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil fonlamayla piyasaya sağladıkları desteği sürdürmeye devam edeceklerini belirtti ve şöyle devam etti:

“Deneyimli ekibimiz, sahip olduğumuz geniş ve güçlü muhabir ağımız sayesinde gerçekleştirdiğimiz bu iki işlemle, 2018’in son çeyreğinin en uzun vadeli ve en yüksek montanlı borçlanmasını sağladık.

“Bu kapsamda sektördeki öncü konumumuzu pekiştirirken, yurtdışı piyasaların hem ülkemize hem de bankamıza olan güveninin ne kadar sağlam olduğunu da gösterdik.

“Diğer yandan, yılın ikinci yarısı gelişmekte olan ülke varlıkları için oldukça zor geçti. Yılı kapatırken, başarıyla gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisi, cazip fiyat ve uzun vadeyle sağlanan alternatif kaynaklar; Garanti'nin yurtdışı piyasalardan sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha kanıtladı.

“Ülke ekonomisine sağladığımız katkının gururunu yaşarken, elde edilen fonlamayla piyasaya sağladığımız bu desteği sürdürmeye devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

