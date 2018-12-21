Garanti Bankası 1,3 milyar doları aşan sendikasyon kredisi aldı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, yurt dışı piyasalardan toplam 1,3 milyar doları aşan finansman sağladı.

Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, banka, borçlanma programı çerçevesinde yurt dışı piyasalardan toplam 1,3 milyar doları aşan finansman sağladı.

İki ayrı finansman sözleşmesi çerçevesinde, dört farklı dilimde sağlanan fonlama 367 gün, 2 yıl 1 gün ve 7 yıl vadelerden oluştu. Garanti'nin sağladığı bu finansman, yurt dışı piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörüne olan güveninin yanı sıra uzun vadeli yatırımlarının da devam ettiğini bir kez daha teyit etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, yenilenen sendikasyon kredisine ilişkin şunları kaydetti:

"Deneyimli ekibimiz, sahip olduğumuz geniş ve güçlü muhabir ağımız sayesinde gerçekleştirdiğimiz bu iki işlemle, 2018'in son çeyreğinin en uzun vadeli ve en yüksek montanlı borçlanmasını sağladık. Bu kapsamda sektördeki öncü konumumuzu pekiştirirken, yurt dışı piyasaların hem ülkemize hem de bankamıza olan güveninin ne kadar sağlam olduğunu da gösterdik. Diğer yandan, yılın ikinci yarısı gelişmekte olan ülke varlıkları için oldukça zor geçti.

Yılı kapatırken, başarıyla gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisi, cazip fiyat ve uzun vadeyle sağlanan alternatif kaynaklar; Garanti'nin yurt dışı piyasalardan sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha kanıtladı. Ülke ekonomisine sağladığımız katkının gururunu yaşarken, elde edilen fonlamayla piyasaya sağladığımız bu desteği sürdürmeye devam edeceğiz."

