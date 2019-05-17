Garanti Bankası 783.8 milyon dolar sendikasyon kredisi aldı

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde 2018 yılının Mayıs ayında uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini, 783.8 milyon dolar ile yeniledi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak kredinin toplam maaliyeti Libor artı yüzde 2.50 ve Euribor artı yüzde 2.40 olarak gerçekleşti.

Yenilenen sendikasyon kredisiyle ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "Garanti, uluslararası bankaların ve yatırımcıların Türkiye'de çalışmak isteyeceği ilk banka olma vizyonu doğrultusunda; güçlü muhabir banka ağı, deneyimli ekibi ve iş yaratma kabiliyetindeki başarısıyla sektördeki öncü konumunun altını bir kez daha çizdi" dedi ve ekledi:

"Bankamızın alternatif fonlama kanallarından yaratmış olduğu kaynaklarla beraber, sendikasyon kredisinin yenilenmesi ve özellikle işlem için hedeflenen tutarın oldukça üzerinde talep geldiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Üstelik daha önce sendikasyon işlemlerimizde yer almayan ancak bu işlemimize katılım sağlayan Çin, Katar ve İspanya gibi çeşitli ülke bankaları ile muhabir banka yelpazemiz daha da genişletilmiştir. Bu işlem, uluslararası piyasaların Türk bankacılık sektörüne güvenini ve Garanti'nin yurtdışı finansman piyasasındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha kanıtlamıştır."

Açıklamaya göre, 367 gün vadeli, euro ve dolar olmak üzere iki dilimden oluşan ve Garanti’nin 600 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine, hedefin yaklaşık yüzde 67 daha fazlasına karşılık gelen 1 milyar dolar talep geldi ve işlem tutarı toplam 783.8 milyon dolar oldu.

Garanti Bankası'nın 408.75 milyon euro ve 326 milyon dolar tutarında iki dilimden oluşan kredisine 18 ülkeden 35 banka katıldı. (Fotoğraflı)

