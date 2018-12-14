Garanti Bankası, BM İklim Değişikliği 24. Taraflar Konferansı'nda

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, Polonya'nın Katoviçe kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'na (COP24) katıldı. Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 3-14 Aralık'ta Katoviçe'de düzenlenen COP24, 190 ülke temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. İklim değişimiyle mücadele konusunda aktif rol oynayan sivil toplum kuruluşları, iklim bilimciler ile çeşitli kurum ve kuruluşların da yer aldığı konferans kapsamında, 2 hafta süre ile gerçekleşen toplantılarda Paris İklim Anlaşması'nın hayata geçirilmesi gereken ilkelerinin karara bağlanması hedeflendi. Konferansta ortaya konulan tabloya göre, Paris İklim Anlaşması altında alınan taahhütlerin yerine getirilmesi için gerekli finansman öncelikli konuların başında geldi. Konferans süresince gerçekleşen oturumlarda, Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili konularda yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla Garanti Bankası, öncü uygulamalarından ve Türkiye’de finans sektörünün konuya katkısından bahsetti. Gelişmekte olan ülkelerin ilk sosyal bono ihracı, yeşil mortgage ve Türkiye’nin ilk yeşil kredisi gibi ürün ve çözümleriyle bugüne kadar müşterilerini sürdürülebilirlik alanında pek çok fark yaratan ve yenilikçi uygulamayla buluşturan Garanti Bankası, 24. Taraflar Konferansı’nda Türkiye'yi temsilen söz alan kurumlar arasında yer aldı.

Garanti Bankası Sürdürülebilirlik Yöneticisi ve aynı zamanda Dünya Bankası ve IMF’nin ortak girişimi olan CPLC (Carbon Pricing Leadership Coalition) Yönlendirme Komitesi Üyesi olan, TÜSİAD ve UN Global Compact Türkiye gibi platformlarda Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans alanlarındaki çalışma grubu başkanlıklarını üstlenen Derya Özet Yalgı, 24. Taraflar Konferansı süresince gerçekleştirilen yan etkinlikler kapsamında Türkiye'yi temsilen 3 ayrı panele katıldı. Yalgı, 10 Aralık’ta TÜSİAD’ın iklim değişikliği ile mücadelede finans sektörüne ilişkin değerlendirmelerini aktarmak üzere Major Economies Business Forum on Energy Security and Climate Change (BizMEF) etkinliğinde, 11 Aralık'ta ise TÜSİAD’ın finansman modelleri ve teşviklere ilişkin önerilerinden bahsetmek üzere düzenlenen panelde yer aldı. Yalgı, 11 Aralık’ta gerçekleştirilen İklim Değişikliğiyle Mücadelede Sürdürülebilir Finans başlıklı TÜSİAD etkinliğinde Ernst & Young'dan Richard Betts, TSKB'den Erhan Çalışkan, Arçelik'ten Fatih Memiş’in katılımıyla gerçekleştirilen oturumun moderatörlüğünü üstlendi.

Oturumda, Paris İklim Anlaşması'nın uygulamasına ve düşük karbon ekonomisine geçişin hızlandırılmasına yönelik finansman konusundaki öneriler konuşuldu. 13 Aralık’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği ve Garanti Bankası’na ek olarak İş Bankası, Şekerbank ve TSKB'den konusunda uzman katılımcıların da yer aldığı oturumda ise Yalgı, Garanti Bankası’nın sürdürülebilir finansman modelleri konusundaki öncü uygulamalarından bahsetti. Bugüne kadar pek çok başarılı ürünle sürdürülebilirlik konusuna öncülük eden Garanti Bankası, bu yıl birçok ilke imza attı. 26 Kasım’da Paris’te tanıtımı yapılan Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni oluşturan kurucu üyeler arasında yer alan Türkiye'den tek banka oldu. Sürdürülebilirlik konusunda Garanti’nin bu yıl imza attığı en önemli çalışmalardan bir tanesi de Zorlu Enerji ile gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi anlaşması oldu. Garanti Bankası Yeşil Kredi yapısında, vade süresi boyunca Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanlarındaki sürdürülebilirlik performansını iyileştirmesini faiz indirimiyle teşvik ediyor. Zorlu Enerji, belirlenen kriterler doğrultusunda performansını artırdığında, Garanti Bankası kredi faizinde indirim uyguluyor. Türkiye’de ilk kez Garanti’nin hayata geçirdiği, dünyada da çok yeni duyulmaya ve gelişmeye başlayan Yeşil Kredi ürünü ile ilgili anlaşma, imza tarihinde dünya genelinde toplam 28,4 milyar avro hacme ulaşan 41 Yeşil Kredi anlaşması içinde bu yapıda olan 4 anlaşmadan biri oldu. Bu sayede Türkiye bir ilk olan yapı, dünya genelinde de 5. olma özelliğini taşıyor.