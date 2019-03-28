Garanti Bankası, “CDP Türkiye İklim Liderleri” arasında

İSTANBUL (AA)- Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP’nin İklim Değişikliği ve Su programlarının 2018 yılı Türkiye sonuçlarının açıklandığı 27 Mart Çarşamba günü yapılan CDP İklim Değişikliği Konferansı’nda, Garanti Bankası, önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da CDP Türkiye İklim Liderleri arasında yer aldı.

Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun Türkiye ayağını yürüttüğü, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu CDP’nin, 2018 yılı Türkiye sonuçları, Zorlu PSM’de gerçekleşen CDP İklim Değişikliği Konferansı’nda paylaşıldı. Konferans, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ve CDP Avrupa Direktörü Steven Tebbe konuşmalarıyla başladı.

Garanti Bankası, ana sponsor olarak destek verdiği konferansın “Liderler Paneli”nde de konuşmacı olarak yer aldı. AFD Türkiye İklim ve Orman Politikaları Kıdemli Yöneticisi, Zeren Erik’in moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Garanti Bankası Kurumsal Krediler ve Proje Finansmanı Yapılandırma Direktörü Emre Hatem, Arçelik Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İşler Müdürü Fatih Özkadı ile Aselsan Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş katıldı. Konferansta aynı zamanda CDP Türkiye Liderleri ödülleri de sahiplerini buldu. Garanti Bankası’nın ödülünü Emre Hatem teslim aldı.