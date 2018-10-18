Garanti Bankası dördüncü kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne (DJSI) bu yıl da girmeye hak kazanarak endekste dört kez üst üste yer alan Türkiye'den tek şirket oldu. Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Garanti Bankası, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisine giren Türkiye'den tek banka olmaya bu yıl da devam etti. Kurumların etik, kurumsal yönetişim, finansman faaliyetleri, tüm değer zinciri bazında çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri, insan ve çalışan hakları gibi pek çok konunun değerlendirmesine göre belirlendiği endekste Garanti Bankası bu yıl üst üste dördüncü kez yer aldı. Gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen ilk Sosyal Bono, Zorlu Enerji ile imzalanan Türkiye'nin ilk Yeşil Kredisi ve Akfen Yenilenebilir Enerji'yle imzalanan Türkiye'nin ilk Yeşil Proje Finansmanı Kredisi gibi öne çıkan yenilikçi uygulamalarıyla da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunmaya devam eden, ekonomiye, topluma ve tüm paydaşlarına değer katarak Euromoney'in Orta ve Doğu Avrupa'nın Sürdürülebilir Finans konusunda En İyi Bankası ödülüne layık görülen Garanti Bankası, sürdürülebilirlik konusunda en prestijli endekslerden biri olan DJSI'da Türkiye'den yer almaya hak kazanan tek banka oldu.

Tüm faaliyetlerine entegre olan çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki uygulamalarının dünya standartlarında olduğunu bir kez daha gösteren Garanti Bankası, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi'nin 26 Kasım'da Paris'te lansmanı yapılacak Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni oluşturan kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye'den tek banka olma özelliğini taşıyor. DJSI'da her yıl giderek zorlaşan kriterlere ve bununla birlikte kıyasıya artan rekabete rağmen dördüncü kez üst üste yer alarak, bu başarıyı istikrarlı bir şekilde devam ettiren Garanti, sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm faaliyetlerine tamamen entegre olduğunu bir kere daha tescillemiş oldu. \ - "Yalnızca bankamızın değil, müşterilerimizin de sürdürülebilir iş modelleri benimsemesini teşvik ediyoruz" Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Türkiye'den bu endekse dört yıl üst üste giren tek şirket olmalarının gururunu yaşadıklarını belirtti. Sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık konusunda elde edilebilecek en önemli başarılardan birini tekrar etmekten büyük gurur duyduklarını belirten Erbil, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardan beri, küresel gelişmeleri de yakından takip ederek, bu alandaki en iyi ve en etkili çözüm önerilerini sunuyoruz. Ülkemiz koşullarına uyarladığımız yenilikçi uygulamalarımızla yalnızca bankamızın değil, müşterilerimizin de sürdürülebilir iş modelleri benimsemesini teşvik ediyor; onların da çevresel ve sosyal alanlardaki risk ve fırsatlarını en iyi şekilde yönetmelerine destek oluyoruz. Yakın zamanda sunmaya başladığımız Yeşil Kredi yapısı da bunun en güzel örneklerinden biri. Rekabetin her geçen gün daha da arttığı ve koşulların giderek zorlaştığı bir dünyada sadece finansal göstergeleri dikkate alarak ilerlemek artık mümkün değil. Tüm şirketlerin risk yönetimi ve ürün geliştirme süreçlerinde finansal olmayan unsurları da en az finansal unsurlar kadar dikkate alması gerekiyor. Ülkemizde pek çok firma bu konuda muazzam yol kat etti. Bu ve benzeri uluslararası endekslerde yer alan Türk şirketlerinin sayısının artmasını gönülden diliyoruz." \ - Sürdürülebilirlik konusunda ilklere imza atıldı

Garanti Bankası, bugüne kadar pek çok başarılı ürünle sürdürülebilirlik konusuna her alanda öncülük etti. 2006'da başlattığı kadın girişimciler destek programı kapsamındaki çalışmalarının sonucu olarak IFC (International Finance Corporation) ile kadın girişimcilere özel Türkiye'nin ilk sosyal bono ihracını gerçekleştiren Garanti, bu anlaşma ile girişimci kadınların kullanımına özel bir finansman kaynağını ülkemize kazandırdı. Sürdürülebilirlik konusunda Garanti'nin imza atılan en önemli çalışmalardan biri de Zorlu Enerji ile gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk Yeşil Kredi anlaşması oldu. Yeşil Kredi yapısında, kredi faizi müşterinin sürdürülebilirlik performansına endeksleniyor ve müşteri çevresel, sosyal, kurumsal yönetim alanlarında belirlenen kriterler doğrultusunda performansını artırdığında, kredi faizinde indirim uygulanıyor. Türkiye'de ilk kez Garanti'nin hayata geçirdiği, dünyada da çok yeni duyulmaya ve gelişmeye başlayan Yeşil Kredi ürünü ile ilgili bu anlaşma, dünya genelinde toplam 28,4 milyar avro hacme ulaşan 41 yeşil kredi anlaşması içinde bu yapıda olan dört anlaşmadan biri. Bu sayede Türkiye bir ilk olan yapı, dünya genelinde de beşinci olma özelliğini taşıyor.