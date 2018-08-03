Garanti Bankası, Garanti Cep ile kullanıcı deneyiminde Avrupa'nın en iyisi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, mobil uygulaması Garanti Cep ile araştırma ve danışmanlık şirketi Forrester Research tarafından yayımlanan ve Avrupa'nın en iyi mobil bankacılık uygulamalarının değerlendirildiği raporda, kullanıcı deneyimi kategorisinde en iyi, genel değerlendirmede BBVA'yı takiben ikinci seçildi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Garanti, Forrester'ın, Avrupa'nın önde gelen 12 büyük bankasını değerlendirdiği "The Forrester Banking Wave™: European Mobile Apps" isimli raporunda, bünyesinde bulunduğu BBVA ile birlikte en yüksek skorları elde ederek zirvede yer aldı.

Garanti, mobil uygulaması Garanti Cep ile 100 üzerinden 84 puanla ikinci sırada yer alırken, BBVA ise 100 üzerinden 87 puanla birinci oldu. Forrester'ın değerlendirmeye aldığı Avrupa'nın 12 bankasının ortalama puanı 68 olarak gerçekleşti.

Forrester, bankaların mobil uygulamalarını çeşitli alt kategorilerde değerlendirdiği araştırmada, Garanti Cep'i, değerlendirildiği kategoride en iyi kullanıcı deneyimine sahip mobil bankacılık uygulaması seçti.