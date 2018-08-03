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Garanti Bankası, Garanti Cep ile kullanıcı deneyiminde Avrupa'nın en iyisi

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 10:41 | Son Güncelleme

Garanti Bankası, mobil uygulaması Garanti Cep ile Forrester Research tarafından yayımlanan ve Avrupa'nın en iyi mobil bankacılık uygulamalarının değerlendirildiği raporda, kullanıcı deneyimi kategorisinde en iyi, genel değerlendirmede BBVA’yı takiben ikinci seçildi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, mobil uygulaması Garanti Cep ile araştırma ve danışmanlık şirketi Forrester Research tarafından yayımlanan ve Avrupa'nın en iyi mobil bankacılık uygulamalarının değerlendirildiği raporda, kullanıcı deneyimi kategorisinde en iyi, genel değerlendirmede BBVA'yı takiben ikinci seçildi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Garanti, Forrester'ın, Avrupa'nın önde gelen 12 büyük bankasını değerlendirdiği "The Forrester Banking Wave™: European Mobile Apps" isimli raporunda, bünyesinde bulunduğu BBVA ile birlikte en yüksek skorları elde ederek zirvede yer aldı.

Garanti, mobil uygulaması Garanti Cep ile 100 üzerinden 84 puanla ikinci sırada yer alırken, BBVA ise 100 üzerinden 87 puanla birinci oldu. Forrester'ın değerlendirmeye aldığı Avrupa'nın 12 bankasının ortalama puanı 68 olarak gerçekleşti.

Forrester, bankaların mobil uygulamalarını çeşitli alt kategorilerde değerlendirdiği araştırmada, Garanti Cep'i, değerlendirildiği kategoride en iyi kullanıcı deneyimine sahip mobil bankacılık uygulaması seçti.

Değerlendirme kriterleri itibarıyla mobil uygulaması her alanda etkin bulunan Garanti, özellikle çok geniş seçeneklerle sunduğu para transferi ve ödemeler gibi işlemleriyle ön plana çıkıyor. Ek olarak bu işlemlerin birçoğu, Garanti Cep’in yapay zeka tabanlı sanal asistanı UGI ile de gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, şunları kaydetti:

"Garanti Bankası, 20 yılı aşkın süredir dijital bankacılık alanında yürüttüğü çalışmalar, sektöre öncülük eden yenilikçi ürün ve hizmet stratejisiyle bugün ülkemizde ve dünyada en yetkin kurumlardan biri haline geldi. Sıklıkla dile getirdiğimiz üzere, müşterilerimizle buluştuğumuz her kanalda, kusursuz bir bankacılık hizmeti sunmak, her yeni ürün veya hizmetimizle onların hayatlarını daha da kolaylaştırmak hedefiyle hareket ediyoruz.

Bu yıl Avrupa'nın en büyük bankaları arasında yapılan değerlendirmede mobil uygulamamız Garanti Cep, müşterilerine en yüksek değeri sunarak, değerlendirilen mobil uygulamaları arasında zirveyi yine BBVA ile paylaştı. Forrester'ın çok kapsamlı parametrelerle gerçekleştirdiği incelemede bu yıl da en iyilerden biri olarak en üst sırada kabul edilmek, elbette ki bizim için mutluluk verici. Bizi daha da mutlu eden şey ise, yıllardır banka olarak odaklandığımız Garanti Cep'te kusursuz müşteri deneyimi yaklaşımının, somut veriler ve ölçümlemelerle Avrupa’nın en iyisi seçilmesi. Garanti Bankası olarak, müşterilerimize hep daha iyisini sunmaya ve yarattığımız değeri artırmaya devam edeceğiz."

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