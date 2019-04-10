FİNANS

Garanti Bankası "Girişimci Kadın Buluşmaları" Samsun'da

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran: - "Bugüne kadar ulusal ve uluslararası kaynakları bünyemize katarak kadın girişimcilere yaklaşık 5 milyar lira finansman sağladık"

Garanti Bankasının, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile düzenlediği "Girişimci Kadın Buluşmaları"nın dördüncüsü Samsun'da gerçekleştirildi.

Bir oteldeki buluşmada, farklı sektörlerde çalışan kadın girişimciler ile ülke çapında önde gelen kurumların satın almacıları bir araya geldi.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, burada yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin işlerini bir sonraki adıma taşımaları, işlerinde sınırları aşmaları adına yeni pazar ve müşteri bulmaları için yoğun olarak çalıştıklarını söyledi.

KAGİDER ile "Girişimci Kadın Buluşmaları"nı hayata geçirdiklerine işaret eden Onaran, "Buluşmalara ülke çapından satın almacıları da davet ediyoruz. Bu sayede hem kadın girişimcilerimizin birbirleriyle ikili görüşmeler yaparak yeni iş fırsatları yakalamasına hem de önemli kurumların satın almacıları ile network oluşturabilmesine aracı oluyoruz." dedi.

Girişimci Kadın Buluşmaları ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) modelini Türkiye'de uygulayan ilk banka olduklarının altını çizen Onaran, şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri için uzun yıllardır, 4 ayaklı bütünsel bir program hayata geçiriyoruz. Finansman ayağı kapsamında eforumuzun belirgin bir kısmını kadın girişimcilerin çeşitli uluslararası kaynaklara ulaşmaları için harcıyoruz. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası kaynakları bünyemize katarak kadın girişimcilere yaklaşık 5 milyar lira finansman sağladık. 2012 yılından beri ise Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürüttüğümüz 'Kadın Girişimci Yönetici Okulu' programında kadın girişimcilerin eğitim ihtiyacını karşılıyoruz. Cesaretlendirme ayağında ise geçtiğimiz yıl 37 bin başvuruya ulaşan 'Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması' bulunuyor. Türkiye'de ses getiren bu yarışma sayesinde alanında öncü kadın girişimcilerin başarı hikayelerinin herkesi ama özellikle kendileri gibi girişimci olan kadınların motive olmasında rol oynadık."

Onaran, tüm bunlara ek olarak kadın girişimcilerin yeni pazar ve yeni müşterilere ulaşmaları gerekliliğinin farkında olduklarına dikkati çekerek, "Bu yılki buluşmalarımızın ilk durağı olan Samsun'daki etkinliğimiz de bu amaca başarıyla hizmet ediyor. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi bundan sonra da yenilikçi ürün ve hizmetler aracılığıyla heyecanımızı hiç yitirmeden devam edeceğiz." diye konuştu.

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar da kadın girişimcilerin sayısının ve sermayesinin artmasının ülke ekonomisi için önemine işaret etti.

Farklı sektörlerinden pek çok kadın girişimciyi ve büyük kurumların satın almacılarını bir araya getiren etkinlik, stant ziyaretlerini takiben "İşinizde Sınırları Aşın" semineri, ardından kadın girişimcilerin karşılıklı görüşmelerini içeren "Hızlandırılmış İş Bağlantıları" ve "Söz Satın Almacılarda" paneli ile devam etti.

Seminerde 2018 yılında Reeder markasıyla Türkiye'nin Kadın Girişimcisi seçilen Sezen Sungur Saral ile yine aynı yılın Türkiye'nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi seçilen Nebyan Doğal'ın kurucusu Nazlı Uyanık Yıldız, başarıya giden yoldaki ilham verici hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktıFotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı
Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattıTrafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı
Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdiYabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Onaran garanti bankası Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı kadın girişimci KAGİDER Samsun

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Yeni uygulama başladı!

Yeni uygulama başladı!

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Herkes bu habere kilitlendi! Berat Albayrak açıkladı

Herkes bu habere kilitlendi! Berat Albayrak açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi

Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi

THY İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye geçiyor

THY İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye geçiyor

Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de başladı

Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de başladı

Teknosa’nın ‘Müşteri Deneyimi’ projesi Everest'e bir ödül daha

Teknosa’nın ‘Müşteri Deneyimi’ projesi Everest'e bir ödül daha

Erkan Öz: Kripto para piyasaları hareketlendi

Erkan Öz: Kripto para piyasaları hareketlendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.