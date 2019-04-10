Garanti Bankasının, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile düzenlediği "Girişimci Kadın Buluşmaları"nın dördüncüsü Samsun'da gerçekleştirildi.

Bir oteldeki buluşmada, farklı sektörlerde çalışan kadın girişimciler ile ülke çapında önde gelen kurumların satın almacıları bir araya geldi.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, burada yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin işlerini bir sonraki adıma taşımaları, işlerinde sınırları aşmaları adına yeni pazar ve müşteri bulmaları için yoğun olarak çalıştıklarını söyledi.

KAGİDER ile "Girişimci Kadın Buluşmaları"nı hayata geçirdiklerine işaret eden Onaran, "Buluşmalara ülke çapından satın almacıları da davet ediyoruz. Bu sayede hem kadın girişimcilerimizin birbirleriyle ikili görüşmeler yaparak yeni iş fırsatları yakalamasına hem de önemli kurumların satın almacıları ile network oluşturabilmesine aracı oluyoruz." dedi.

Girişimci Kadın Buluşmaları ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) modelini Türkiye'de uygulayan ilk banka olduklarının altını çizen Onaran, şunları kaydetti: