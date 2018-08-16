FİNANS

Garanti Bankası kredi kartlarından bayram kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

Bonus sahipleri alışverişlerinde 20 TL bonus fırsatından yararlanırken, Miles&Smiles kredi kartlarını kullananlar 750 mil, Miles&Smiles American Express sahipleri seyahat harcamalarına 2 bin 500 mil, American Express Card sahipleri ise yurt içi ve dışındaki harcamalarına 50 bin MR Puan kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Garanti Ödeme Sistemleri, Kurban Bayramı'na özel kredi kartı müşterilerinin bol bol bonus ve ekstra uçuş mili kazanabileceği kampanyalar hazırladı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram kapsamında Bonus sahipleri, 18-19 Ağustos'ta Bonus üyesi iş yerlerinden giyim veya kozmetik sektörlerinde yaptıkları 125 TL ve üzerindeki 2. ve 4. alışverişlerine 10'ar TL, toplamda 20 TL bonus kazanacak.

Miles&Smiles kredi kartı sahipleri ise 17-20 Ağustos'ta geçerli olacak kampanya kapsamında, giyim, aksesuar ve kozmetik sektörlerinde yaptıkları 200 TL ve üzeri her harcamaya ekstra 250 mil, toplamda ekstra 750 mil kazanacak. Miles&Smiles American Express kart sahiplerine ise 16-29 Ağustos'ta otel, araç kiralama ve duty free’lerde yapacağı toplamda 5 bin TL ve üzeri harcamalarına ekstra 2 bin 500 mil hediye edilecek.

American Express Card sahipleri, 1-31 Ağustos'ta toplam bin 500 TL ve üzeri otel, hava yolu ve seyahat acentesi harcamasına 50 bin Membership Rewards Puan kazanma şansına sahip olacak. American Express Card sahipleri, 17 Ağustos-2 Eylül'de yapacakları 250 TL ve üzerindeki, otel harcamaları hariç, her yurt dışı alışverişine 10 bin Membership Rewards Puan, toplamda 50 bin MR Puan kazanacak.

Kampanyalardan yararlanmak için kart sahiplerinin ilk harcamadan önce, tercih ettiği kampanyayı seçerek BonusFlaş uygulamasından "Hemen Katıl" butonunu tıklaması yeterli olacak.

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecekManisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek
Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyorRecai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Garanti

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz

İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz

DASK “Afet Yönetim Sistemi”ni devreye aldı

DASK “Afet Yönetim Sistemi”ni devreye aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.