Garanti Bankası kredi kartlarından bayram kampanyası

İSTANBUL (AA) - Garanti Ödeme Sistemleri, Kurban Bayramı'na özel kredi kartı müşterilerinin bol bol bonus ve ekstra uçuş mili kazanabileceği kampanyalar hazırladı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram kapsamında Bonus sahipleri, 18-19 Ağustos'ta Bonus üyesi iş yerlerinden giyim veya kozmetik sektörlerinde yaptıkları 125 TL ve üzerindeki 2. ve 4. alışverişlerine 10'ar TL, toplamda 20 TL bonus kazanacak.

Miles&Smiles kredi kartı sahipleri ise 17-20 Ağustos'ta geçerli olacak kampanya kapsamında, giyim, aksesuar ve kozmetik sektörlerinde yaptıkları 200 TL ve üzeri her harcamaya ekstra 250 mil, toplamda ekstra 750 mil kazanacak. Miles&Smiles American Express kart sahiplerine ise 16-29 Ağustos'ta otel, araç kiralama ve duty free’lerde yapacağı toplamda 5 bin TL ve üzeri harcamalarına ekstra 2 bin 500 mil hediye edilecek.

American Express Card sahipleri, 1-31 Ağustos'ta toplam bin 500 TL ve üzeri otel, hava yolu ve seyahat acentesi harcamasına 50 bin Membership Rewards Puan kazanma şansına sahip olacak. American Express Card sahipleri, 17 Ağustos-2 Eylül'de yapacakları 250 TL ve üzerindeki, otel harcamaları hariç, her yurt dışı alışverişine 10 bin Membership Rewards Puan, toplamda 50 bin MR Puan kazanacak.

Kampanyalardan yararlanmak için kart sahiplerinin ilk harcamadan önce, tercih ettiği kampanyayı seçerek BonusFlaş uygulamasından "Hemen Katıl" butonunu tıklaması yeterli olacak.

