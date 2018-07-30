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Garanti Bankası'na "Bireysel Bankacılık" alanında iki ödül

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 10:59 | Son Güncelleme

Garanti Bankası, World Finance Magazine tarafından "Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası" ve European CEO Magazine tarafından da "Avrupa'nın En İyi Bireysel Bankası" seçildi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, World Finance Magazine tarafından "Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası" ve European CEO Magazine tarafından da "Avrupa'nın En İyi Bireysel Bankası" seçildi.

Garanti Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, World Finance Magazine tarafından, 2015'den bu yana üst üste dördüncü kez "Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası", European CEO Magazine tarafından da "Avrupa'nın En İyi Bireysel Bankası" ödülüne layık görüldü.

Garanti, World Finance ödülünü üst üste 4 yıl kazanma başarısı gösteren tek Türk bankası olurken, bankanın geçtiğimiz yıl başarıyla hayata geçirdiği şubelerindeki dijital dönüşüm projesi ile e-ticaret sektöründe müşterilerinin hayatını kolaylaştıran "Alışveriş Kredisi" gibi yenilikçi ürünleri, ödüllerin kazanılmasında önemli etken oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, şunları kaydetti:

"Bireysel bankacılık alanında kazandığımız bu saygın ödüller, World Finance tarafından üst üste dördüncü kez 'Türkiye'nin En İyisi" seçilmemiz bizi gururlandırıyor, daha iyisini yapma yolunda da motive ediyor. Ağustos 2017'de hayata geçirdiğimiz, dijitalleşme ekseninde müşterilerimizin her türlü hizmeti tek bir noktadan, en hızlı ve kolay şekilde alabildiği yenilikçi hizmet modeli, sektörde ve müşterilerimiz nezdinde önemli bir fark yarattı, yeni bir dönemin öncüsü oldu. Bu sayede müşterilerimize uçtan uca kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatma fırsatı bulduk. Gerek dijital dönüşüm gerek müşteri deneyimi alanındaki yenilikçi projelerimiz, bu değerli ödülleri kazanmamızda önemli rol oynadı."

Müşterilerin bulunduğu her platformda onlara kusursuz bir deneyim yaşatma ve her türlü bankacılık hizmetini sunabilme vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Akten, fark yaratmanın önemine dikkati çekerek, bu anlayıştan hareketle, Türkiye'de çok hızlı büyüyen ve tüketicilerin finansal ihtiyaçlarının şekillenmesinde önemli rol oynayan e-ticaret sektöründe yenilikçi bir ürünle fark yaratmayı hedeflediklerini ve "Garanti Alışveriş Kredisi"ni hayata geçirdiklerini aktardı.

Akten, "Bu sayede Garanti müşterileri artık, anlaşmalı e-ticaret sitelerinden yaptıkları alışverişlerini, ödeme anında 'Garanti Alışveriş Kredisi' seçeneğini kullanarak, 48 aya varan vadelerle kolayca gerçekleştirebiliyor. Bu ve bunun gibi yenilikçi ürünlerle farklı iş birlikleriyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, hızlı ve güvenli şekilde değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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