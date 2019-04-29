FİNANS

Garanti Bankası'ndan ekonomiye 323 milyar lira katkı

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 19:09 | Son Güncelleme

Garanti Bankası'nın, yılın ilk çeyreğinde ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 323 milyar 221 milyon lira oldu.

Garanti Bankası'ndan ekonomiye 323 milyar lira katkı

İstanbul, 29 Nisan (DHA) - Garanti Bankası'nın, yılın ilk çeyreğinde ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 323 milyar 221 milyon lira oldu.
Garanti Bankası, 31 Mart 2019 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, 2019’un ilk üç aylık dönemindeki net kârı, 1 milyar 757 milyon lira oldu. Garanti’nin aktif büyüklüğü 423 milyar 321 milyon liraya ulaşırken, aktif büyümesindeki temel etken Türk Lirası krediler oldu.
Özellikle, Kredi Garanti Fonu’nun desteğiyle nakdi canlı krediler ilk üç ayda yüzde 6 büyüdü ve Garanti’nin ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 323 milyar 221 milyon lira oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti’nin fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 62 ile mevduatlar oluşturmaya devam etti.
Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.0 büyümeyle Garanti’nin mevduat tabanı 262 milyar 790 milyon lira oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Banka’nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15.5, özkaynak kârlılığı yüzde 15.6, aktif kârlılığı ise yüzde 1.8 düzeylerinde gerçekleşti.
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "2019 yılına zorlayıcı piyasa koşullarında ekonomiye destek vermeye devam ederek güçlü bir başlangıç yaptık" dedi ve ekledi:
"Yüksek sermaye yeterlilik rasyomuzun verdiği güvenle ülke ekonomisine katkımız artarak, ekonomiye verdiğimiz destek 323 milyar TL’yi aştı. lira kredilerde sektörün üzerinde büyürken, tüketici kredilerinde liderliğimizi sürdürdük. 2019 yılının ilk üç ayında lira işletme kredilerimizi yüzde 13 büyüttük. Fonlama tarafında ise finansman kaynaklarımızı çeşitlendirerek vadesini uzattık. Yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde, uluslararası piyasalardan 150 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi temin ettik. Böylece sektördeki öncü konumumuzu pekiştirirken, yabancı yatırımcının Garanti Bankası’na duyduğu güveni ve uzun vadede Türkiye’ye gösterdiği ilgiyi de teyit ettik."
Uluslararası alanda Garanti’nin başarılarının ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Erbil, "Müşteri odaklı yaklaşımımız, çözüm odaklı geniş ürün yelpazemiz, ihtiyaçlara özel sunduğumuz hızlı çözümler ve bankacılık alanında uzman ekibimizle Bankamız, dünyanın önde gelen dergilerinden Euromoney’nin araştırması sonucunda En İyi Özel Bankacılık Ödülü'nün Türkiye’deki sahibi oldu" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öte yandan, Garanti Bankası olarak, müşterilerimizin dış ticaretteki çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Bu alanda müşterilerimize sunduğumuz çözümler ve yarattığımız değerle, Global Finance gibi önemli bir uluslararası platform tarafından bir kez daha ‘Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası’ olarak ödüllendirilmekten son derece mutluyuz. Başta insan kaynaklarımız olmak üzere, müşterilerimize ve topluma katkı dahil tüm değer zincirinde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımızla geçen yılın ardından bu yıl da Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girmeye hak kazanan Türkiye’den tek şirket olduk. Yurtiçi ve global piyasalarda çok hızlı hareketlerin olduğu son dönemde böyle başarılara ulaşmak oldukça değerli. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." (Fotoğraflı)

PARTNERBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyinBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyin
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
İç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolara yükseldiİç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolara yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Otomotiv devi müşterilerine kripto para dağıtacak

Otomotiv devi müşterilerine kripto para dağıtacak

O parayı geri alabilirsiniz!

O parayı geri alabilirsiniz!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolara yükseldi

İç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolara yükseldi

KPMG: Dijitalleşme otomotive yön veren trendlerden olacak

KPMG: Dijitalleşme otomotive yön veren trendlerden olacak

Kangal Termik Santrali'nde baca gazı arıtımıyla, gübre üretilecek

Kangal Termik Santrali'nde baca gazı arıtımıyla, gübre üretilecek

Adana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştü

Adana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştü

Tokat'ta kenevir ekimi yapıldı

Tokat'ta kenevir ekimi yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.