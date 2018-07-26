Garanti Bankası'ndan ilk yarıda 3,9 milyar lira net kar

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, yılın ilk yarısında 3 milyar 935 milyon 990 bin lira net kar elde etti

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın ilk yarıda vergi ve karşılıklar öncesi brüt karı 8 milyar 678 milyon lira, vergi öncesi karı 5 milyar 38 milyon lira oldu.

Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, beklenen zarar karşılıkları ve diğer karşılıklar dahil, toplam 4 milyar 741 milyon 849 bin TL karşılık ayrıldı.

İlk yarıyıl sonu itibarıyla bankanın aktif büyüklüğü 384 milyar 878 milyon lira, öz kaynaklar 44 milyar 404 milyon 868 bin lira seviyesine ulaştı. Bankanın ortalama aktif karlılığı yüzde 2,1 seviyesinde, ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 18,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bankanın 31 Haziran itibarıyla krediler ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yaptığı destek 319 milyar 244 milyon 923 bin TL oldu.

Toplam krediler, YP krediler ve TL krediler pazar payları sırasıyla yüzde 11, yüzde 10,7 ve yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici konut kredileri pazar payı yüzde 12,7 seviyesinde ve tüketici kredi kartları hariç bireysel krediler pazar payı yüzde 12,6 olarak belirlendi.