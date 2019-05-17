Garanti Bankası'ndan sendikasyon kredisi anlaşması

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere 367 gün vadeli 326 milyon dolar ve 408 milyon 750 bin avro tutarlı iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde Mayıs 2018'de uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini yeniledi.

Bankanın 367 gün vadeli, avro ve dolar olmak üzere iki dilimden oluşan ve 600 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine, yabancı bankalardan 1 milyar dolar talep geldi.

Yıl başından bu yana Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu'da gerçekleştirilen temas ve ziyaretlerin de olumlu katkısıyla gelen yüksek talebe bağlı olarak işlem tutarı toplam 783 milyon 800 bin dolar olurken, 408 milyon 750 bin avro ve 326 milyon dolar tutarında 2 dilimden oluşan krediye 18 ülkeden 35 banka katıldı.

İşlemin yaklaşık dörtte biri sadece yeni katılımlardan oluşurken, dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak kredinin toplam maliyeti "Libor + yüzde 2,50" ve "Euribor + yüzde 2,40" oldu.