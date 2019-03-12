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Garanti Bankası’ndan üç ayda 525 milyon dolarlık dış kaynak

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 15:01 | Son Güncelleme

Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde, uluslararası piyasalardan sağladığı 150 milyon dolarlık beş yıl vadeli seküritizasyon kredisi ile birlikte, son üç ayda Türkiye'ye getirdiği dış kaynak toplamı 525 milyon dolara yükseldi.

Garanti Bankası’ndan üç ayda 525 milyon dolarlık dış kaynak

İstanbul, 12 Mart (DHA) - Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde, uluslararası piyasalardan sağladığı 150 milyon dolarlık beş yıl vadeli seküritizasyon kredisi ile birlikte, son üç ayda Türkiye'ye getirdiği dış kaynak toplamı 525 milyon dolara yükseldi.
Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil krediyle ilgili şunları söyledi:
“Garanti Bankası olarak uluslararası piyasalardan sağladığımız fonlama, finansman kaynaklarımızın çeşitlenmesine ve vadesinin uzamasına katkıda bulunuyor. Bu paralelde, 2019’un ilk çeyreğinde beş yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı (future flow) ve hazine finansmanı işlemiyle kaynak sağladık. Aralık 2018’deki 375 milyon dolar işlemiyle birlikte son üç ayda 525 milyon dolarlık kaynak yarattık.
“Garanti, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemlerindeki yüksek pazar payı ve kolaylıkla bu kaynağa erişimi ile yetkinliğini bir kez daha kanıtladı. Böylece sektördeki öncü konumunu pekiştirirken, yabancı yatırımcının Garanti Bankası’na duyduğu güveni ve uzun vadede Türkiye’ye gösterdiği ilgiyi de teyit etti.” (Fotoğraflı)

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