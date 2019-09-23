FİNANS

Garanti BBVA Genel Müdürlük binası LEED platinum sertifikası aldı

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Garanti BBVA Genel Müdürlük binası, LEED sertifikalardan en yüksek derece olan platinum sertifikasını almaya hak kazandı

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Genel Müdürlük binası, LEED platinum sertifikası aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar müşterilerini sürdürülebilirlik alanında pek çok fark yaratan ve yenilikçi uygulamayla buluşturan Garanti BBVA, bu yaklaşımını çevreye duyarlı sürdürülebilir tasarıma verdiği önemle de gösteriyor. Bu yaklaşımı doğrultusunda da inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koyarak geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevreci ve ekonomik olarak tasarruflu binaları tanımlayan sistem olan LEED sertifikasına sahip Türkiye'deki tek banka olan Garanti BBVA, buna bir yenisini daha ekledi.

Garanti BBVA Genel Müdürlük binası, LEED sertifikalardan en yüksek derece olan platinum sertifikasını almaya hak kazandı.

Türkiye, LEED sertifikasyonunda 2018 yılı itibarıyla Çin, Kanada, Hindistan, Brezilya ve Kore'nin ardından 6. sırada yer alıyor. Yine dünya LEED sıralamasında da ilk 10 ülke içinde bulunuyor. Mevcut binalar dışında "Yeni Binalar" kategorisinde ise Türkiye'de 16 adet platin sertifikalı yapı var. Garanti BBVA Kızılay Şubesi de bu kategoride bulunan tek banka binası.

Garanti BBVA'nın "Yeni Binalar" kategorisinde yer alan LEED sertifikalı diğer binaları; Garanti BBVA Pendik Teknoloji Merkezi (LEED Gold), Garanti BBVA Sivas Çağrı Merkezi (LEED Gold) ve Garanti BBVA Karşıyaka İzmir binası (LEED Gold) oldu.

Garanti BBVA, uzun yıllardır benimsediği sorumluluk anlayışıyla son 15 yıldır sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Türkiye'de kağıtsız bankacılık ortamı yaratan ilk banka olan ve Avrupa'nın ilk Çevreci Bonus Kartı'nı sunan Garanti BBVA, 2018 yılından beri de tasarrufu teşvik eden ürünlerden Yeşil Mortgage gibi çevre dostu ürünlere uzanan 34 farklı ürün ve hizmet ile sürdürülebilir kalkınmaya odaklanıyor.

Yeşil Mortgage kredisi haricinde, elektrikli ve hibrit otomobillerin finansmanına yönelik sunduğu Çevreci Taşıt Kredisi, Garanti Emeklilik'in Türkiye'de bir ilke imza attığı Sürdürülebilirlik Fonu, dijital dönüşüme yapılan yatırımlarla şubeye gitmeye gerek kalmadan gerçekleştirilen işlemler veya ağaçlandırma programları ile sürdürülebilirliğe olan katkısını sürdürüyor.

Geçen yıl itibarıyla 3 güneş enerjisi santrali yatırımını hayata geçiren Garanti BBVA, santrallerin üretmiş olduğu elektriği öz tüketim amacıyla kullanarak hizmet sektörü başta olmak üzere tüm yatırımcılara örnek olmayı hedefliyor.

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
garanti BBVA

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

İngiliz devi iflas etti

İngiliz devi iflas etti

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Türkiye'de en çok para o ilde kazanılıyor

Türkiye'de en çok para o ilde kazanılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu

Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu

TÜGİAD’dan Londra çıkarması

TÜGİAD’dan Londra çıkarması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.