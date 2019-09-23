İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Genel Müdürlük binası, LEED platinum sertifikası aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar müşterilerini sürdürülebilirlik alanında pek çok fark yaratan ve yenilikçi uygulamayla buluşturan Garanti BBVA, bu yaklaşımını çevreye duyarlı sürdürülebilir tasarıma verdiği önemle de gösteriyor. Bu yaklaşımı doğrultusunda da inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koyarak geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevreci ve ekonomik olarak tasarruflu binaları tanımlayan sistem olan LEED sertifikasına sahip Türkiye'deki tek banka olan Garanti BBVA, buna bir yenisini daha ekledi.

Garanti BBVA Genel Müdürlük binası, LEED sertifikalardan en yüksek derece olan platinum sertifikasını almaya hak kazandı.

Türkiye, LEED sertifikasyonunda 2018 yılı itibarıyla Çin, Kanada, Hindistan, Brezilya ve Kore'nin ardından 6. sırada yer alıyor. Yine dünya LEED sıralamasında da ilk 10 ülke içinde bulunuyor. Mevcut binalar dışında "Yeni Binalar" kategorisinde ise Türkiye'de 16 adet platin sertifikalı yapı var. Garanti BBVA Kızılay Şubesi de bu kategoride bulunan tek banka binası.