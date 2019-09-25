Garanti BBVA Güz Konserleri ekim ayında da devam ediyor

İSTANBUL(AA) - Garanti BBVA Güz konserleri kapsamında ekim ayında caz dünyasının önemli isimleri ağırlanacak.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Güz Konserleri kapsamında ekim ayının ilk konuğu, gitarist ve söz yazarı Louisa Roach önderliğindeki Liverpool çıkışlı She Drew The Gun olacak. Grup, 4 Ekim'de Babylon'da sahne alacak.

Multi-enstrüman uzmanı 10 yıldan fazla süredir cazın elitleriyle sahne alan, 6 kez Grammy ödülüne layık görülen bariton saksofonun yıldızı Gary Smulyan'a, caz saksafonuyla John Coltrane'den etkilenmiş ancak biraz daha yumuşak bir tonda olan tenor saksofoncu Ralph Moore eşlik edecek. İkili, 7-8 Ekim'de Nardis Jazz Club’ta müzikseverlerle bir araya gelecek.

Bloodgroup'la müzik hayatına başlayıp Olafur Arnalds'la yan yana gelen ve Kiasmos'la devam eden minimal tekno yolculuğunu ilk solo albümü Vin ile taçlandıran Janus Rasmussen, 26 Ekim’de Salon İKSV'nin konuğu olacak.

