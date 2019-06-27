FİNANS

Garanti BBVA Partners Meetup eğitim seminerleri sürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

IE Business School iş birliğiyle Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim seminerlerinin dördüncüsü "Veri Koruma ve Gizlilik" başlığıyla gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Garanti BBVA Partners Meetup eğitim seminerlerinin dördüncüsü "Veri Koruma ve Gizlilik" gerçekleştirildi.

Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, yıllardır yürüttüğü ve stratejik olarak önceliklendirdiği girişimcilik çalışmalarıyla girişimcileri destekleyen Garanti BBVA'nın girişim hızlandırma platformu Garanti BBVA Partners, girişimcilik ekosistemine olan katkısını Meetup etkinlikleriyle pekiştiriyor.

Girişimcilerle farklı konu başlıkları altında buluşan etkinliklerin, girişimcilerin bakış açısını geliştirmesi ve güncel gelişmeler konusunda bilgi sahibi olması hedefleniyor.

Meetup serisi, bu kapsamda son olarak "Veri Koruma ve Gizlilik" başlıklı oturumla Garanti BBVA Partners Girişim Üssü'nde katılımcılarını ağırladı. Oturuma, Oxford Üniversitesi'nden hukuk alanında DPhil ve UCLA Hukuk Fakültesi'nden LLM derecelerine sahip Dr. Antonios Kouroutakis konuk oldu.

IE Business School'da anayasa hukuku ve yeni teknolojiler ve startuplara yönelik regülasyonlar ile ilgili dersler veren Kouroutakis, katılımcılara hitap etti. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) hakkında sunum yapan Kouroutakis, bu yönetmeliğin dünyadaki şirketler üzerindeki etkilerini ele aldı.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
garanti bankası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Volkswagen heyecanı: Bin dönüm arazi hazır

Volkswagen heyecanı: Bin dönüm arazi hazır

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek

650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek

Lojistik sektörüne tasarruf getiren uygulama; FreightBasket

Lojistik sektörüne tasarruf getiren uygulama; FreightBasket

Uluslararası Cam Komisyonu’nun Başkanlık Ödülü Prof. Dr. Ahmet Kırman'a

Uluslararası Cam Komisyonu’nun Başkanlık Ödülü Prof. Dr. Ahmet Kırman'a

Prof. Dr. Emre Alkin: Döviz borcu olan, kurdaki gevşemeleri fırsata çevirmeli

Prof. Dr. Emre Alkin: Döviz borcu olan, kurdaki gevşemeleri fırsata çevirmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.