FİNANS

Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem girişimcileri belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 14:48 | Son Güncelleme

Seçilen 6 girişimci, yeni dönem Garanti BBVA Partners girişimcisi olarak, projelerini hayata geçirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla programın sunduğu tüm desteklerden yararlanma şansı yakaladı

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Partners, yeni dönemde de girişimcilerin sürdürülebilir büyüme ve strateji geliştirmesine destek olmaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, girişimlerin ihtiyaç duyduğu ofis ve mentorluk ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim desteğinin de verildiği Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı'nın 2019-2020 ilk dönem başvuruları dün sonuçlandı.

BUBA Ventures Yöneticisi Neda Soydan, Valuta Capital Partners Kurucu Ortağı Umur Özal, Asartech Kurucu Ortağı Burkay Alan, Eurasia Invest Yönetici Ortağı Gökhan Alpman, TUGİM'den Meltem Çora, Akşam gazetesinden Özgül Öztürk, Garanti Teknoloji Birim Müdürü Şahin Dalbudak, Garanti Yatırım Kurumsal Finansman Birim Müdürü Metin Özhan ve Garanti BBVA KOBİ Pazarlama Yöneticisi Selin Öz'den oluşan jüri tarafından seçilen 6 girişimci, yeni dönem Garanti BBVA Partners girişimcisi olarak, projelerini hayata geçirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla programın sunduğu tüm desteklerden yararlanma şansını yakaladı.

Asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, 3 yıldan kısa süredir faaliyet gösteren, ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimlerin başvurabildiği programdan bu yıl yararlanmaya hak kazanan girişimler, Safetech, Bulundum, Fazla Gıda, Sertifier, Engelsiz Çeviri ve Business for Aging Friendly Community oldu.

Her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimin, KOBİ'lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesi, projelere ivme kazandırılması amacıyla 2015 yılında hayata geçen Garanti BBVA Partners çatısı altında bugüne kadar 50'ye yakın girişimciye destek verildi.

PARTNER 'Yeni bir jön geliyor' 'Yeni bir jön geliyor'
Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattıKurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı
Türkiye-Ukrayna İş ForumuTürkiye-Ukrayna İş Forumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
garanti BBVA

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Tarlada 4 lira, pazarda 16 lira

Tarlada 4 lira, pazarda 16 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı

Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı

Türkiye-Ukrayna İş Forumu

Türkiye-Ukrayna İş Forumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TGDF’den iş birliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TGDF’den iş birliği

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar

Türkiye ve İsviçre’den blockchain işbirliği

Türkiye ve İsviçre’den blockchain işbirliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.