FİNANS

Garanti BBVA, TLREF endeksli ilk bono ihracını gerçekleştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Garanti BBVA, finans sektörüne yeni gösterge faiz oranı olarak giren TLREF’e endeksli ilk finansman bonosu (Türk Lirası Gecelik Referans Faize endeksli finansman bonosu) ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Garanti BBVA, finans sektörüne yeni gösterge faiz oranı olarak giren TLREF’e endeksli ilk finansman bonosu (Türk Lirası Gecelik Referans Faize endeksli finansman bonosu) ihracını başarıyla gerçekleştirdi.
Ayda bir kupon ödemeli, 93 gün vadeli, 300 milyon lira nominal tutarında planlanan finansman bonosunun faizi, Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF O/N) üzerine yüzde 0.25 ilave getiri olarak belirlendi ve yatırımcılardan gelen yoğun talep sonucu, ihraç 975 milyon lira tamamlandı. Garanti BBVA bu ihracıyla, özel bankalar arasında yapılan en yüksek hacimli TLREF’e endeksli ihracı gerçekleştirmiş oldu.
Garanti BBVA, TLREF’e endeksli finansman bonosu ihracı ile müşterilerine sunduğu yatırım araçlarını çeşitlendirdi. Banka, Borsa İstanbul tarafından, uluslararası standartlarla uyumlu Türk Lirası referans faiz oranı olarak hayata geçirilen TLREF kapsamında; kurumsal ve bireysel müşterilere farklı bir yatırım aracı sunarken, yeni referans faizine dayalı ürünlerin yaygınlaşmasına katkıda bulundu.

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