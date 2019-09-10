Garanti BBVA Türk ihracatçısına dünyada rehberlik ediyor

23 Ağustos tarihinde düzenlenen ve DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi ile BBVA Meksika’nın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Meksika Dış Ticaret, Yatırım ve Teknoloji İşadamları Konseyi’nin de (COMCE) paydaşları arasında yer aldığı seminerde, dünyanın en büyük 13'üncü ihracatçısı ve ithalatçısı konumunda olan Meksika ile Türkiye arasında karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına yönelik konular tartışıldı. Organizasyonda ayrıca iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılması kararlaştırıldı.

160 ülkede 2 binin üzerinde uluslararası bankadan oluşan muhabir ağına sahip Garanti BBVA, geçen günlerde Türk Hava Yolları’nın Meksika’ya direkt uçuşlara başlaması vesilesiyle, DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi öncülüğünde gerçekleştirilen iş dünyası heyeti ziyaretinde, BBVA Meksika ile ortaklaşa düzenlenen iş yatırım semineri için heyetlere aracılık etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, BBVA Grubu’ndan aldığı güç ve dış ticaret alanında uzun yıllardır süregelen tecrübesiyle, Türk ihracatçısının yeni pazarlara açılmasına, farklı ülkelerde iş çevreleriyle ilişki geliştirmesine rehberlik ederek ülke ekonomisine katkısını sürdürüyor.

Garanti BBVA, bağlı olduğu global bankacılık grubunun da gücüyle, farklı alternatif pazarlarda da benzer organizasyonlara aracılık ederek, müşterilerine dış ticaretin finansmanı ve uluslararası yatırım olanaklarının kapısını açmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı’nın "İhracat Ana Planı" çerçevesinde açıkladığı 17 hedef ülke arasında Latin Amerika’dan Meksika, Brezilya ve Şili de yer alıyor. Bu hedefle de paralel, Garanti BBVA, tıpkı Meksika örneğinde olduğu gibi, BBVA Grubu ile birlikte başta Latin Amerika ve dünyanın farklı bölgelerinde, yatırım ve ticaret yapmak isteyen firmalara, dış ticaret ve uluslararası bankacılık alanındaki tecrübesiyle, yeni iş fırsatları yaratmaya öncülük ediyor.

