FİNANS

Garanti BBVA, Türkiye ve Avrupa'nın en iyi "Bireysel Bankası" seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Garanti BBVA, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance Magazine tarafından geçen 4 yılın ardından bu yıl da "Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası" seçildi

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance Magazine tarafından geçen 4 dört yılın ardından bu yıl da "Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası" oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, üst üste 5'inci kez ödüle layık görülen Garanti BBVA, Türkiye'den bu başarıyı elde eden ilk banka oldu.

Garanti BBVA aynı zamanda, Avrupa'da yayımlanan European CEO Magazine tarafından da ikinci defa "Avrupa'nın En İyi Bireysel Bankası" ödülüne layık görüldü.

Garanti BBVA, üst üste 5'inci kez ödül almasını sağlayan bireysel bankacılık faaliyetleri kapsamında, 2018 yılında 15 milyon bireysel bankacılık müşterisine hizmet verirken, 324 bin bireysel müşterisini otomobil sahibi, 518 bin müşterisini de ev sahibi yaptı. Garanti BBVA ayrıca, yılın ikinci çeyrek sonuçlarına göre, özel bankalar arasında hem bireysel krediler hem de vadeli tasarruf mevduatında en çok tercih edilen banka olarak ilk sıraya yerleşti.

- "Amacımız, çağın olanaklarını herkese sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, Garanti BBVA olarak, bankacılığın geleceğini doğru okuyarak bir dönüşüm yolculuğuna başladıklarını ve bu yolda devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bireysel bankacılıkta sayısı sürekli artan müşterilerimizle ilişkilerimizi derinleştirip müşteri memnuniyeti ve sadakatine odaklanıyoruz. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırım, güçlü teknolojik altyapımız, zengin ürün yelpazemiz, verimli ve dinamik süreç yönetimimizle de müşteri deneyimini iyileştiriyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Müşterilerimizin bulunduğu her platformda onlara kusursuz bir deneyim yaşatmak ve her türlü bankacılık hizmetini sunabilmek vizyonuyla hareket ediyoruz. Amacımız, çağın olanaklarını herkese sunmak. Yeni hizmet modelimiz de her yönüyle mükemmel bir bankacılık deneyimi sunarak dijital dünyanın tüm faydalarını yaşatıyor. Müşteriye özel sunduğumuz teklifler ve iletişim, bizimle ilişkilerinin kalitesini artırıyor. Bu çalışmalarımızın, World Finance tarafından takdir edilmesi ve bireysel bankacılık alanında üst üste 5'inci kez Türkiye'nin en iyisi seçilmekten büyük gurur duyduk. Bunun yanı sıra Avrupa'nın en saygın yayınlarından European CEO Magazine tarafından da bir kez daha Avrupa’nın En İyi Bireysel Bankası seçilmek bizi çok mutlu etti. Bireysel bankacılıkta ‘Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyisi' olarak, yenilikçi ve fark yaratan hizmetlerimizle müşterilerimize en iyisini sunmaya devam edeceğiz."

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttıTÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı
TÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştüTÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
garanti BBVA

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Motorine 14 kuruş indirim

Motorine 14 kuruş indirim

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı

TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı

TÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü

TÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü

TÜİK- Yurt içi üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.13 arttı (2)

TÜİK- Yurt içi üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.13 arttı (2)

TÜİK - Yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi (2)

TÜİK - Yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi (2)

Adana'da kamyonlara yüklenen erkenci mandalinalar Türkiye'ye dağılıyor

Adana'da kamyonlara yüklenen erkenci mandalinalar Türkiye'ye dağılıyor

Bakan Pekcan: Türkiye dengeleme sürecine girdi

Bakan Pekcan: Türkiye dengeleme sürecine girdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.