İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance Magazine tarafından geçen 4 dört yılın ardından bu yıl da "Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası" oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, üst üste 5'inci kez ödüle layık görülen Garanti BBVA, Türkiye'den bu başarıyı elde eden ilk banka oldu.

Garanti BBVA aynı zamanda, Avrupa'da yayımlanan European CEO Magazine tarafından da ikinci defa "Avrupa'nın En İyi Bireysel Bankası" ödülüne layık görüldü.

Garanti BBVA, üst üste 5'inci kez ödül almasını sağlayan bireysel bankacılık faaliyetleri kapsamında, 2018 yılında 15 milyon bireysel bankacılık müşterisine hizmet verirken, 324 bin bireysel müşterisini otomobil sahibi, 518 bin müşterisini de ev sahibi yaptı. Garanti BBVA ayrıca, yılın ikinci çeyrek sonuçlarına göre, özel bankalar arasında hem bireysel krediler hem de vadeli tasarruf mevduatında en çok tercih edilen banka olarak ilk sıraya yerleşti.

- "Amacımız, çağın olanaklarını herkese sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, Garanti BBVA olarak, bankacılığın geleceğini doğru okuyarak bir dönüşüm yolculuğuna başladıklarını ve bu yolda devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: