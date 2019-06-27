Garanti BBVA'dan CepPOS uygulamasıyla iş yerleri için bir yenilik

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, CepPOS uygulaması sayesinde KOBİ ve mikro ölçekteki iş yerleri, bundan böyle akıllı cep telefonlarından ödemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde tahsil edecek.

"Ödeme sistemleri dünyasında müşterilerin başlıca üzerinde durdukları noktalar güvenlik, hız ve kolaylık… Biz de müşterilerimize sunduğumuz her yenilikte bu 3 unsuru temel alıyor ve ürünlerimizi buna göre tasarlıyoruz. CepPOS da bu yaklaşımın en güncel yansıması… Giderek mobile evrilen dünyamızda, müşterilerimize hızlı ve güvenilir bir alışveriş deneyimi yaşattığımız noktada, alışverişin diğer tarafı olan iş yerlerimize de benzer kolaylıkları sunmayı hedefledik. Bundan böyle, temassız mobil ödeme özelliği bulunan bir Android cep telefonuna sahip iş yerleri, CepPOS uygulamasını telefonlarına indirip, hızlı üye iş yeri başvuru süreci sonrası, cep telefonlarını temassız POS cihazı olarak kullanıp, sadece saniyeler içinde kolay ve güvenli bir şekilde ödeme alabilecekler. Garanti BBVA olarak CepPOS gibi yenilikçi ürünlerimizle ödeme sistemleri dünyasına öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz."

