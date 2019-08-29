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Garanti BBVA'dan Okula Dönüş kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Okula Dönüş kampanyası kapsamında eylül ayı boyunca kredi kartı harcamalarına bol bol bonus, ekstra mil ve hediye puan kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Ödeme Sistemleri okula dönüş heyecanını yaşayan aileler ve öğrenciler için hazırladığı özel kampanyayla eylül ayı boyunca kredi kartı harcamaları karşılığında bol bol bonus, ekstra mil ve hediye puan kazandırıyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Bonus kart sahipleri okul alışverişlerinden 60 lira bonus kazanırken, Shop&Fly kredi kartı sahiplerine 20.000 mil, Miles&Smiles Garanti kredi kartı sahiplerine 2.500 mil, American Express Card sahiplerini ise 30.000 MR puan hediye ediliyor.

Bonus sahipleri Okula Dönüş kampanyası kapsamında 25 Eylül'e kadar, Bonus üye iş yerlerinde market, giyim, eğitim ve kırtasiye alışverişlerinde yapacakları 125 lira ve üzeri ilk harcamada 10 lira, üçüncü harcamada 20 lira, beşinci harcamada 30 lira olmak üzere toplamda 60 lira bonus kazanıyor.

Kampanyaya katılmak isteyen Bonus sahiplerinin ilk harcamalarından önce "KAYIT" yazıp 3340'a SMS göndermesi veya BonusFlaş uygulamasından "Hemen Katıl" butonunu tıklaması yeterli oluyor.

Shop&Fly sahipleri de 30 Eylül'e kadar yapacakları her 200 lira ve üzeri market, giyim, kırtasiye ve eğitim harcamalarında ekstra 2 bin mil, toplamda 20 bin mil kazanıyor. Kampanyaya katılmak için kart sahiplerinin ilk harcamadan önce BonusFlaş üzerinden "Hemen Katıl" butonunu tıklaması veya "OKUL" yazıp 3340'a SMS göndermesi gerekiyor.

Miles&Smiles Garanti kredi sahipleri ise 30 Eylül tarihine kadar market, giyim, eğitim ve kırtasiye sektörlerinde yapacakları her 250 lira ve üzeri alışverişlerinden ekstra 250 mil, toplamda da 2 bin 500 mil kazanıyor. Miles&Smiles Garanti kredi kartı sahipleri ilk harcamadan önce BonusFlaş üzerinden "Hemen Katıl" butonunu tıklayarak veya "KAZAN" yazıp 3340'a SMS göndererek kampanyaya katılabiliyor.

Okula Dönüş kampanyası kapsamında American Express Card sahiplerini de özel fırsatlar bekliyor. American Express Card sahiplerine, 1-30 Eylül tarihlerinde giyim, kozmetik, aksesuar, eğitim, kırtasiye ve oyuncak alışverişlerinde yapacakları 250 lira ve üzeri ilk üç harcamanın her biri için ekstra 10 bin olmak üzere toplamda 30 bin Membership Rewards Puan hediye ediliyor.

Kampanyaya katılan kart sahiplerinin puan kazanabilmeleri için ilk harcamadan önce "PUAN" yazıp yurt içinden 3340'a, yurt dışından +905327523340'a SMS göndererek veya BonusFlaş uygulaması üzerinden "Hemen Katıl" butonunu tıklayarak kampanyadan faydalanabiliyor.

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